Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2997885
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बद्दी के आई सिक्योर होटल में भोजन में मिला कॉकरोच, मैनेजर ने आरोपों को बताया ‘मनगढ़ंत’

ओद्योगिक क्षेत्र बद्दी के बिग बाजार के पास स्थित आई सिक्योर होटल में खाने के दौरान कॉकरोच निकलने का मामला सामने आया है, जिससे ग्राहकों में भारी आक्रोश फैल गया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 11, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

बद्दी के आई सिक्योर होटल में भोजन में मिला कॉकरोच, मैनेजर ने आरोपों को बताया ‘मनगढ़ंत’

Solan News: औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में स्थित बिग बाज़ार के पास आई सिक्योर होटल में उस समय हड़कंप मच गया जब भोजन के दौरान एक ग्राहक की प्लेट में कॉकरोच निकल आया. यह घटना होटल की स्वच्छता व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. स्थानीय निवासी हरीश और उनके परिजन डिनर के लिए होटल पहुंचे थे. उन्होंने पहले ही स्टाफ को मच्छर-मक्खियों की समस्या बताकर सफाई की मांग की थी, लेकिन शिकायत पर ध्यान नहीं दिया गया.

हरीश के अनुसार, खाना परोसते समय प्लेट में कॉकरोच दिखते ही पूरा परिवार हैरान और आक्रोशित हो गया. उन्होंने इसे घोर लापरवाही और खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन बताया. हरीश ने हिमाचल सरकार, स्थानीय प्रशासन और फूड इंस्पेक्टर से होटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि यदि ऐसे मामले पर रोक नहीं लगाई गई, तो उपभोक्ताओं को सामूहिक विरोध के लिए मजबूर होना पड़ेगा.

इस मामले ने एक बार फिर होटल उद्योग में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा के धरातलीय क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए हैं. बद्दी क्षेत्र में हाल ही में FSSAI ने होटलों के लिए कड़े स्वच्छता मानक लागू किए हैं, लेकिन इस घटना से स्पष्ट है कि इनका पालन अभी भी चुनौतीपूर्ण है.

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी ओर, होटल के मैनेजर अली ने सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि ग्राहकों द्वारा “खुद ही यह सिन क्रिएट किया गया है” और होटल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई. सोशल मीडिया पर घटना से जुड़े वीडियो वायरल होने के बाद मामला और गंभीर हो गया है और होटल की छवि प्रभावित हो रही है.

अब पूरा मामला प्रशासन की कार्रवाई पर निर्भर है. क्या फूड इंस्पेक्शन या पुलिस जांच होगी—यह देखने वाली बात होगी. विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, तो यह बद्दी के अन्य होटलों के लिए भी चेतावनी साबित हो सकता है.

TAGS

Solan NewsCockroachHimachal Pradesh

Trending news

Sirmaur news
सिरमौर की बेटी नव्या ने रचा इतिहास, अब राष्ट्रीय स्तर पर दिखाएगी प्रतिभा
Islamabad Blast
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 12 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ
Bhagwan Birsa Munda Birth Anniversary
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस
Paddy Procurement News
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ 150 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਪਾਰ
Bilaspur News
हिंद केसरी दंगल के लिए हिमाचल के 19 पहलवान चयनित, घुमारवीं में हुआ दमदार ट्रायल
Khanna Accident
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਤੇ ਟੱਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਟਰਾਲਾ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ; ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ
Dharmendra Health Update
ਸਾਹਨੇਵਾਲ ‘ਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ
Dharmendra Biography
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਜਾਣੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਹੀ-ਮੈਨ ਦੀ ਅਨਕਹੀ ਕਹਾਣੀ
Panjab University News
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
CM Bhagwant Mann
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਚੈਂਪੀਅਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਹਰ ਖਿਡਾਰਨ ਨੂੰ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ