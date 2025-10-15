Solan News: आम आदमी पार्टी की महिला नेत्रियों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल से मांगा इस्तीफे

Solan News: सोलन में भाजपा नेताओं पर लगातार लग रहे दुष्कर्म के आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) की महिला नेत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल से तत्काल इस्तीफे की मांग की है.

आप नेत्रियों ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और उनके परिजनों पर लगातार गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं. पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल के बड़े भाई राम कुमार बिंदल पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे और अब पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप पर शादी का झांसा देकर दो साल तक दुष्कर्म करने का आरोप एक महिला ने लगाया है.

आप महिला नेत्री रीटा ठाकुर ने कहा कि “अब भाजपा से बेटियों को बचाने की जरूरत है.” उन्होंने कहा कि भाजपा का ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ नारा अब केवल प्रचार तक सीमित रह गया है, जबकि ज़मीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है.

रीटा ठाकुर ने आगे कहा कि डॉ. बिंदल को अपने पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और इन मामलों पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए. उन्होंने मांग की कि सरकार और पार्टी नेतृत्व इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करे, ताकि महिलाओं को न्याय मिल सके और ऐसे घटनाक्रमों पर अंकुश लगाया जा सके.