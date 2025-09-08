सोलन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 86 लाख की अवैध संपत्ति जब्त, नशा तस्करी नेटवर्क पर कसा शिकंजा
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2913826
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

सोलन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 86 लाख की अवैध संपत्ति जब्त, नशा तस्करी नेटवर्क पर कसा शिकंजा

जिला सोलन पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में एक और बड़ी सफलता दर्ज की है. परवाणू थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने आरोपियों की 86 लाख रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 08, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

सोलन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 86 लाख की अवैध संपत्ति जब्त, नशा तस्करी नेटवर्क पर कसा शिकंजा

Solan News(मनुज शर्मा): जिला सोलन पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत परवाणू थाना क्षेत्र में दर्ज मामले की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपियों की 86 लाख रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की हैं.

एसडीपीओ परवाणू मेहर पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में मकान, प्लॉट्स, लग्ज़री गाड़ियां (विटारा ब्रेज़ा, हुंडई क्रेटा, रॉयल एनफ़ील्ड 350 सीसी) और नकदी शामिल है.

पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी संदीप कुमार उर्फ अर्जुन उर्फ सैंडी, जो पंजाब-हरियाणा सहित हिमाचल में चिट्टे का बड़ा सप्लायर है, ने नशे की कमाई से यह संपत्ति अर्जित की थी. यह नेटवर्क आरोपी रॉकी कुमार की गिरफ्तारी के बाद उजागर हुआ, जिसे परवाणू पुलिस ने 25 ग्राम हेरोइन/चिट्टे सहित पकड़ा था. जांच में सामने आया कि रॉकी पिछले एक साल से चिट्टा सप्लायर संदीप से नशा खरीदकर बेच रहा था। संदीप के खातों में लाखों रुपये की ट्रांजैक्शन भी सामने आई.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि आरोपी नशे की कमाई से खरीदी गई गाड़ियों और संपत्तियों का इस्तेमाल नशा तस्करी को और फैलाने के लिए करता था. पुलिस का अभियान जारी पिछले एक साल में जिला सोलन पुलिस अब तक 10 मामलों में 32 आरोपियों की लगभग 9 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर चुकी है.

इनमें आलीशान होटल, रेज़िडेंशियल व कमर्शियल प्लॉट्स, लग्ज़री गाड़ियां, नकदी और एफडी शामिल हैं।पिछले दो वर्षों में नशा तस्करी के खिलाफ 206 मामले दर्ज किए गए और 431 आरोपी गिरफ्तार किए गए. इनमें से 143 बड़े सप्लायर बाहरी राज्यों से गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 9 नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल हैं। अब तक 61 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क ध्वस्त किए जा चुके हैं.

जिला पुलिस का उद्देश्य केवल नशा तस्करों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उनकी नशे के धंधे से अर्जित अवैध संपत्तियों को भी जब्त करना है. हमारी टीम लगातार ऐसे नेटवर्क को तोड़ रही है और आने वाले समय में यह कार्रवाई और तेज होगी.

TAGS

Solan Newsillegal property seizedHimachal Pradesh

Trending news

Bilaspur News
हायर ग्रेड पे अधिसूचना पर भाजपा का हमला, फैसले को बताया ‘तुगलकी फरमान’
Harpal Singh Cheema
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 16 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ
bathinda news
ਅਣਖ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਪਿਓ ਨੇ ਧੀ ਤੇ ਦੋਹਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ
Punjab cabinet
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ
hamirpur news
वेतन कटौती के विरोध में डीसी ऑफिस कर्मचारी यूनियन ने सीएम को भेजा ज्ञापन
Ghumarvi News
घुमारवीं में तेज़ रफ़्तार आल्टो कार ने मचाई अफरातफरी, दो घायल- तीन वाहन क्षतिग्रस्त
jalandhar news
ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬਾਈਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਭੱਜਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, ਸਾਗਰ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਬਹਾਦਰੀ
amritsar news
9 ਬਟਾਲੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਲਾਸ਼
Faridkot News CIA Staff
CIA ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 272 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ
Mansa news
ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ; ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
;