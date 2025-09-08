सोलन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 86 लाख की अवैध संपत्ति जब्त, नशा तस्करी नेटवर्क पर कसा शिकंजा

Solan News(मनुज शर्मा): जिला सोलन पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत परवाणू थाना क्षेत्र में दर्ज मामले की फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपियों की 86 लाख रुपये की अवैध संपत्तियां जब्त की हैं.

एसडीपीओ परवाणू मेहर पंवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त की गई संपत्तियों में मकान, प्लॉट्स, लग्ज़री गाड़ियां (विटारा ब्रेज़ा, हुंडई क्रेटा, रॉयल एनफ़ील्ड 350 सीसी) और नकदी शामिल है.

पुलिस जांच में पाया गया कि आरोपी संदीप कुमार उर्फ अर्जुन उर्फ सैंडी, जो पंजाब-हरियाणा सहित हिमाचल में चिट्टे का बड़ा सप्लायर है, ने नशे की कमाई से यह संपत्ति अर्जित की थी. यह नेटवर्क आरोपी रॉकी कुमार की गिरफ्तारी के बाद उजागर हुआ, जिसे परवाणू पुलिस ने 25 ग्राम हेरोइन/चिट्टे सहित पकड़ा था. जांच में सामने आया कि रॉकी पिछले एक साल से चिट्टा सप्लायर संदीप से नशा खरीदकर बेच रहा था। संदीप के खातों में लाखों रुपये की ट्रांजैक्शन भी सामने आई.

उन्होंने बताया कि आरोपी नशे की कमाई से खरीदी गई गाड़ियों और संपत्तियों का इस्तेमाल नशा तस्करी को और फैलाने के लिए करता था. पुलिस का अभियान जारी पिछले एक साल में जिला सोलन पुलिस अब तक 10 मामलों में 32 आरोपियों की लगभग 9 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्तियां जब्त कर चुकी है.

इनमें आलीशान होटल, रेज़िडेंशियल व कमर्शियल प्लॉट्स, लग्ज़री गाड़ियां, नकदी और एफडी शामिल हैं।पिछले दो वर्षों में नशा तस्करी के खिलाफ 206 मामले दर्ज किए गए और 431 आरोपी गिरफ्तार किए गए. इनमें से 143 बड़े सप्लायर बाहरी राज्यों से गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें 9 नाइजीरियाई नागरिक भी शामिल हैं। अब तक 61 बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क ध्वस्त किए जा चुके हैं.

जिला पुलिस का उद्देश्य केवल नशा तस्करों को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उनकी नशे के धंधे से अर्जित अवैध संपत्तियों को भी जब्त करना है. हमारी टीम लगातार ऐसे नेटवर्क को तोड़ रही है और आने वाले समय में यह कार्रवाई और तेज होगी.