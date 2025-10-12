शिमला पहुंचीं सोनिया गांधी का CM सुक्खू ने किया स्वागत, सोमवार को करेंगी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी रविवार दोपहर शिमला पहुंचीं. इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

रिज मैदान पर होगा अनावरण समारोह

राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार, 13 अक्टूबर की सुबह 10 बजे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. इस समारोह में सोनिया गांधी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. कार्यक्रम का आयोजन राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा किया गया है, जिसके निमंत्रण पत्र जारी हो चुके हैं.

प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल

समारोह में लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के भी शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शिरकत करेंगे. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेशभर से भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे राजधानी का माहौल राजनीतिक सरगर्मी से भर गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम सुक्खू ने जताया सम्मान

सोनिया गांधी के शिमला पहुंचने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेसबुक पर लिखा, “कांग्रेस संसदीय दल की नेता एवं हमारी प्रेरणास्त्रोत श्रीमती सोनिया गांधी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. आपका सान्निध्य हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं मार्गदर्शक है.”

वीरभद्र सिंह: आधुनिक हिमाचल के निर्माता

वीरभद्र सिंह छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा जाता है. उनका निधन 8 जुलाई 2021 को हुआ था. उन्होंने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया. वे प्रदेश कांग्रेस के पर्याय माने जाते थे और सभी वर्गों में समान रूप से लोकप्रिय थे.

राजनीतिक यात्रा और प्रेरणा स्रोत

वीरभद्र सिंह राजनीति में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से आए थे. अपने छह दशक लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम किया. उनका भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी विशेष संबंध था, जिनके प्रति वे गहरा सम्मान रखते थे.

यह कार्यक्रम न केवल वीरभद्र सिंह के योगदान को श्रद्धांजलि देने का अवसर होगा, बल्कि हिमाचल की राजनीति में उनके अविस्मरणीय प्रभाव को याद करने का भी पल बनेगा.