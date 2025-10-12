Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2958821
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

शिमला पहुंचीं सोनिया गांधी का CM सुक्खू ने किया स्वागत, सोमवार को करेंगी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी रविवार को शिमला पहुंचीं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने उनका स्वागत किया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 12, 2025, 05:11 PM IST

Trending Photos

शिमला पहुंचीं सोनिया गांधी का CM सुक्खू ने किया स्वागत, सोमवार को करेंगी वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी रविवार दोपहर शिमला पहुंचीं. इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया.

रिज मैदान पर होगा अनावरण समारोह
राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर सोमवार, 13 अक्टूबर की सुबह 10 बजे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा. इस समारोह में सोनिया गांधी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. कार्यक्रम का आयोजन राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन द्वारा किया गया है, जिसके निमंत्रण पत्र जारी हो चुके हैं.

प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल
समारोह में लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के भी शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शिरकत करेंगे. कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेशभर से भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शिमला पहुंच रहे हैं, जिससे राजधानी का माहौल राजनीतिक सरगर्मी से भर गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

सीएम सुक्खू ने जताया सम्मान
सोनिया गांधी के शिमला पहुंचने पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फेसबुक पर लिखा, “कांग्रेस संसदीय दल की नेता एवं हमारी प्रेरणास्त्रोत श्रीमती सोनिया गांधी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन. आपका सान्निध्य हम सभी के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण एवं मार्गदर्शक है.”

वीरभद्र सिंह: आधुनिक हिमाचल के निर्माता
वीरभद्र सिंह छह बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें आधुनिक हिमाचल का निर्माता कहा जाता है. उनका निधन 8 जुलाई 2021 को हुआ था. उन्होंने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया. वे प्रदेश कांग्रेस के पर्याय माने जाते थे और सभी वर्गों में समान रूप से लोकप्रिय थे.

राजनीतिक यात्रा और प्रेरणा स्रोत
वीरभद्र सिंह राजनीति में देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रेरणा से आए थे. अपने छह दशक लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम किया. उनका भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी विशेष संबंध था, जिनके प्रति वे गहरा सम्मान रखते थे.

यह कार्यक्रम न केवल वीरभद्र सिंह के योगदान को श्रद्धांजलि देने का अवसर होगा, बल्कि हिमाचल की राजनीति में उनके अविस्मरणीय प्रभाव को याद करने का भी पल बनेगा.

TAGS

CM Sukhvinder Singh Sukhusonia gandhiShimla NewsHimachal Pradesh

Trending news

Ludhiana News
ਏਐਨਟੀਐਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ; 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 210,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜ਼ਬਤ
hamirpur news
हमीरपुर के राजेंद्र ने पांच कनाल भूमि पर तैयार किया ड्रैगन फ्रूट का बगीचा, बने मिसाल
Ludhiana Firing
ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ
diwali 2025
ਦੀਵਾਲੀ ਉਤੇ ਮਾਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਸਵਾਗਤ; ਮਿਲੇਗਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ
Punjab Medicines Bans
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ; ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
SGPC News
ਪੀ.ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
Nawanshahr accident
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ; ਸੜਕ ਉਤੇ ਟੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਰੱਖਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ
Y Puran Kumar Suicide Case
ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅੱਜ
Mohali News
ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2025