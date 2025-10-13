Advertisement
सोनिया गांधी ने शिमला में वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया

वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर दौलत सिंह पार्क में छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 13, 2025, 01:20 PM IST

Shimla News: वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने सोमवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित दौलत सिंह पार्क में हिमाचल प्रदेश के छह बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत नेता वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया. इस अवसर पर सोनिया गांधी अपनी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उपस्थित रहीं और दिवंगत नेता को पुष्पांजलि अर्पित की.

छह फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाई.एस. परमार, महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसी उल्लेखनीय हस्तियों की मूर्तियों के पास स्थापित किया गया है.

वीरभद्र सिंह, जो रामपुर-बुशहर राजघराने के वंशज थे, ने पहली बार 8 अप्रैल 1983 को मुख्यमंत्री पद संभाला और अगले चार दशक तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे. इस दौरान वे कुल छह बार मुख्यमंत्री बने। लंबी बीमारी के बाद उनका 2021 में निधन हो गया.

प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, दीपेंद्र हुड्डा, राज्य पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल और कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला भी शामिल हुए.

इस अवसर पर भारी संख्या में लोग जुटे और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी, जिससे कार्यक्रम सुचारू और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

