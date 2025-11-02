Advertisement
ICC महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत को लेकर श्री नैनादेवी मंदिर में हुई विशेष पूजा-अर्चना

आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत को लेकर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में पुजारी वर्ग व श्रद्धालुओं द्वारा पूजा-अर्चना की गई है.

Nov 02, 2025, 03:37 PM IST

Bilaspur News: आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत के लिए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में पुजारियों और श्रद्धालुओं द्वारा विशेष पूजा-अर्चना की गई. भक्तों ने माँ नैनादेवी के दरबार में माथा टेककर प्रार्थना की कि फाइनल मुकाबले में भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार महिला क्रिकेट विश्व कप अपने नाम करे.

पूजा के दौरान मंदिर के पुजारी वर्ग ने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डालकर भारतीय टीम की जीत के लिए कामना की. श्रद्धालुओं ने माता रानी से प्रार्थना की कि वे भारतीय खिलाड़ियों को शक्ति और साहस प्रदान करें, ताकि महिला टीम भी पुरुष विश्व कप की तरह इतिहास रचते हुए देश का नाम रोशन कर सके.

इस अवसर पर पुजारी लक्की शर्मा सहित पंजाब से आए कई श्रद्धालुओं ने बताया कि आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ने जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली शानदार जीत ने क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है. सभी ने विश्वास जताया कि इस बार आईसीसी महिला वनडे विश्व कप में जीत भारत के नाम होगी.

श्रद्धालुओं की आस्था और प्रार्थनाओं के साथ मंदिर परिसर में पूरे दिन धार्मिक माहौल और उत्साह का संयोग देखने को मिला.

