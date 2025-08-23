Mandi News: स्टाफ नर्स ने उफनते नाले को कूदकर किया पार; फिर पहुंची डयूटी देने, वीडियो वायरल
Mandi News: स्टाफ नर्स ने उफनते नाले को कूदकर किया पार; फिर पहुंची डयूटी देने, वीडियो वायरल

Mandi News: मंडी जिला की एक स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 03:08 PM IST

Mandi News: स्टाफ नर्स ने उफनते नाले को कूदकर किया पार; फिर पहुंची डयूटी देने, वीडियो वायरल

Mandi News: मंडी जिला की एक स्टाफ नर्स का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह वीडियो जिला की चौहारघाटी की सुधार पंचायत के गढ़ नाले का है. वीडियो में क्षेत्र में तैनात स्टाफ नर्स कमला उफनते नाले को कूदकर पार करती हुई दिखाई दे रही है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि नाला अपने पूरे उफान पर है और कमला अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए पत्थरों पर कूदकर इसे पार कर रही है.

टिक्कर गांव की रहने वाली स्टाफ नर्स कमला ने बताया कि उसे डयूटी के लिए सुधार पंचायत के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना था. गत दिनों क्षेत्र में भारी बारिश के कारण फुट ब्रिज टूट गए हैं जिस कारण रोजाना डयूटी पर पहुंचना मुश्किल हो रहा है. ड्यूटी के लिए रोजाना करीब चार किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ रहा है.

लेकिन जान की परवाह किए बगैर उसने उफनते नाले को कूदकर पार किया. तब जाकर वह समय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ड्यूटी के लिए पहुंच पाई. हालांकि कमला द्वारा लिया गया यह जोखिम जानलेवा भी साबित हो सकता था.

क्योंकि जिला में ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. सराज में हालही में एक नाले को पार करते वक्त महिला और पुरूष बह गए थे, लेकिन उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया था. एक अन्य मामले में एक व्यक्ति की बहने से मृत्यु भी हुई है.

बता दें कि पधर उपमंडल के तहत आने वाली दुर्गम चौहारघाटी की सिल्हबुधानी और तरस्वाण पंचायत में हाल ही में भारी बारिश के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है. यहां कई सड़कें और फुट ब्रिज बह गए हैं जिस कारण लोगों को मजबूरी में इन खड्डों व नालों को ऐसे ही पार करना पड़ रहा है. आम लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

;