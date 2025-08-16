नौणी-पालमपुर विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति मामले में ‘राजभवन बनाम सरकार’ की स्थिति
 Raj Bhawan vs Government​: 14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पालमपुर विश्वविद्यालय के प्रो. अजयदीप बिंद्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजभवन द्वारा शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 16, 2025, 12:59 PM IST

Raj Bhawan vs Government​:  हिमाचल प्रदेश में नौणी और पालमपुर विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राजभवन बनाम सरकार की स्थिति बन गई है. सरकार ने दोनों विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति को लेकर संशोधन विधेयक तैयार कर राज्यपाल को भेजा था, लेकिन राज्यपाल ने उस पर आपत्ति लगाते हुए बिल वापस भेज दिया। मामला अब उच्च न्यायालय तक पहुँच चुका है.

हाईकोर्ट का दखल

14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने पालमपुर विश्वविद्यालय के प्रो. अजयदीप बिंद्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजभवन द्वारा शुरू की गई नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है. कोर्ट ने मामले पर अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

राज्यपाल की प्रतिक्रिया

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि जो भी कदम उठाया गया, वह विश्वविद्यालयों के हित में था. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान किया जाएगा, लेकिन जनता को भी इस पर विचार करना चाहिए कि नौणी और पालमपुर विश्वविद्यालयों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है.

मुख्यमंत्री का पलटवार

वहीं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति का पद संविधान से नहीं बल्कि राज्य की विधायिका से प्राप्त हुआ है. विधानसभा ने यह अधिकार राज्यपाल को दिया है, ऐसे में नियुक्तियों पर सरकार के निर्देशों का पालन होना चाहिए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कई महत्वपूर्ण विधेयक अभी तक राज्यपाल के पास लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्यपाल से मुलाकात कर इस विवाद का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे.

