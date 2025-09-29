स्टोन क्रेशर बना ग्रामीणों के लिए अभिशाप, दो पंचायतों के सैकड़ों लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन

Paonta Sahib News: पांवटा साहिब के समीप बंगरण क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रशरों के खिलाफ स्थानीय जनता का आक्रोश अब सड़कों पर नजर आने लगा है. दो पंचायतों के सैकड़ों ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली और एसडीएम पांवटा साहिब के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा.

भारी नुकसान का आरोप

ग्रामीणों का कहना है कि इन स्टोन क्रशरों की वजह से हाल ही में हुई बरसात के दौरान गांव को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. न सिर्फ खेतों में मिट्टी की उपजाऊ परत बह गई, बल्कि पानी की धाराओं ने घरों और रास्तों को भी क्षति पहुंचाई. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि क्रशर संचालकों ने तमाम नियमों और पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर अवैध रूप से क्रशर स्थापित किए हैं.

खेती और जल योजनाएं भी प्रभावित

स्थानीय लोगों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध खनन के चलते उनकी उपजाऊ भूमि बर्बाद हो चुकी है. साथ ही, जल शक्ति विभाग की दो से तीन योजनाएं भी क्रशर के प्रभाव क्षेत्र में आने के कारण ठप हो गई हैं, जिससे किसानों की सिंचाई व्यवस्था चरमरा गई है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले समय में खेती पूरी तरह से ठप हो सकती है.

आस्था पर भी खतरा

क्रशरों का विरोध सिर्फ पर्यावरणीय या आर्थिक नुकसान तक सीमित नहीं है. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि एक प्राचीन मंदिर, जो क्षेत्र की आस्था का केंद्र है, क्रशरों से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है. क्रशर से उत्पन्न कंपन और ध्वनि प्रदूषण से मंदिर की संरचना को खतरा उत्पन्न हो गया है. ग्रामीणों ने इसे सीधी आस्था पर चोट बताया और कहा कि इसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा.

सरकारी तंत्र पर सवाल

प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभागों पर चुप्पी साधने और मिलीभगत का आरोप लगाया. उनका कहना है कि वन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस और राजस्व विभाग सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंदे बैठे हैं. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि क्रशर मालिक नदी की छाती चीरकर खुलेआम खनन कर रहे हैं और इससे सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है.

कार्रवाई की चेतावनी

ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में मांग की है कि क्षेत्र में चल रहे सभी स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद किया जाए. साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे और उग्र कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे.