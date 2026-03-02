सुजानपुर को विकास की सौगात! पेयजल योजनाओं पर 134 करोड़ खर्च: उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न पेयजल योजनाओं पर 134 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने जानकारी दी कि करीब 24 करोड़ रुपये की लागत से चबूतरा पेयजल योजना का कार्य जुलाई तक पूरा कर लिया जाएगा.

बस स्टैंड, स्कूल और सड़क के लिए करोड़ों की मंजूरी

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सुजानपुर में नए बस अड्डे के निर्माण के लिए 7.50 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं. करोट में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 13.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि सैनिक स्कूल के लिए 5 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं. इसके अतिरिक्त सुजानपुर-संधोल सड़क के लिए 34 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं.

नई बस सेवाओं और विश्राम गृह की घोषणा

उन्होंने जोल में जल शक्ति विभाग का विश्राम गृह बनाने की घोषणा की. साथ ही संधोल-घुमारवीं-चंडीगढ़ और टौणी देवी-झनिक्कर-लदरौर-चंडीगढ़ के बीच नई बस सेवाएं शुरू करने की बात कही.

होली उत्सव को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय दर्जा

चार दिवसीय राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सुजानपुर के होली उत्सव को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया और उत्सव की स्मारिका का विमोचन भी किया गया.

इस अवसर पर गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली दो एनसीसी कैडेट्स और एक मेधावी छात्रा को सम्मानित किया गया. स्थानीय विधायक कैप्टन रणजीत सिंह ने उपमुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी साझा की.

ऐतिहासिक किले से उड़ाई गईं आकाशीय लालटेनें

शाम ढलते ही टीहरा के ऐतिहासिक किले से आयोजन स्थल चौगान की ओर आकाशीय लालटेनें छोड़ी गईं. रोशनी से जगमगाते आसमान का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौके पर मौजूद रहे.