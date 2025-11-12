Advertisement
संस्थाओं को मर्ज कर जिम्मेदारियों से भाग रही सुक्खू सरकार: डॉ. राजीव बिंदल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल ने हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर आए दिन संस्थाओं को मर्ज करने और अपनी जिम्मेवारियों से दूर भागने के आरोप लगाए हैं. डॉ राजीव बिंदल नाहन में आज मीडिया से बात कर रहे थे.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 12, 2025, 04:20 PM IST

Nahan News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल की सुक्खू सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए लगातार संस्थाओं का विलय कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार जनता को राहत देने की बजाय सुविधाओं को सीमित करने में जुटी है.

नाहन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. बिंदल ने कहा कि प्रदेश में जिन स्कूलों में भवन और स्टाफ की कमी है, उन्हें मर्ज किया जा रहा है, जबकि पहले से ही कम विद्यार्थियों वाले स्कूलों का विलय पहले हो चुका था. उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम जिम्मेदारी से भागने का संकेत है और जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है.

उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार ने तीन वर्षों के कार्यकाल में एक भी जनकल्याणकारी योजना शुरू नहीं की. उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार की हिमकेयर योजना को बंद कर दिया गया है और आयुष्मान भारत योजना के लाभ भी अब लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं. इससे आम मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

मेडिकल कॉलेज को शिफ्ट करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार यदि किसी काम को रोकना चाहती है तो कमेटी बनाकर उसे लटकाने का तरीका अपनाती है. सिरमौर जिला के हजारों मरीजों को मेडिकल कॉलेज से लाभ नहीं मिल पा रहा, जो चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि यदि भवन को स्थानांतरित करना ही था, तो सरकार के गठन के तुरंत बाद कमेटी बनाई जानी चाहिए थी ताकि औपचारिकताएं समय पर पूरी होतीं.

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तीन साल में ना युवाओं को रोजगार दिया, ना महिलाओं के लिए कोई नई योजना शुरू की और ना ही किसानों के लिए कोई ठोस कदम उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार “व्यवस्था परिवर्तन” के नाम पर संस्थाएं बंद कर रही है, जो वास्तव में व्यवस्था का पतन है.

