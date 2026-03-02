मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त मंत्री से की मुलाकात, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत वित्तीय पैकेज की मांग

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के तहत वित्तीय पैकेज की मांग की. आरडीजी बंद होने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहे प्रभाव का मुद्दा उठाया.
CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट कर वर्ष 2026-27 के संभावित राजस्व घाटे की भरपाई के लिए स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस के अंतर्गत विशेष वित्तीय पैकेज देने का आग्रह किया.
आरडीजी बंद होने से बढ़ा वित्तीय दबाव
मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने से राज्य की आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है. उन्होंने दलील दी कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे और पहाड़ी राज्य की तुलना बड़े राज्यों से नहीं की जा सकती, क्योंकि बड़े राज्य इस तरह की परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होते हैं, जबकि हिमाचल की अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों पर आधारित है.
उन्होंने बताया कि नागालैंड के बाद हिमाचल प्रदेश को आरडीजी के तहत लगभग 12.7 प्रतिशत योगदान मिलता था, जो देश में दूसरा सबसे अधिक था. ऐसे में इसे बंद करना सहकारी संघवाद (कोऑपरेटिव फेडरलिज्म) की भावना के विपरीत है.
संविधान के अनुच्छेद 275(1) का हवाला
मुख्यमंत्री ने संविधान के अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख करते हुए कहा कि यह प्रावधान राज्यों को उनके राजस्व और व्यय के अंतर को संतुलित करने के लिए अनुदान देने की व्यवस्था करता है. उन्होंने कहा कि पहली बार वित्त आयोग ने छोटे पहाड़ी राज्यों की विशेष विकास जरूरतों की अनदेखी की है.
खर्च नियंत्रण और राजस्व सुधार के प्रयास
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले दो-तीन वर्षों में व्यय नियंत्रण के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं. सरकार ने कोई ऑफ-बजट उधारी नहीं ली है और विभिन्न सेस के माध्यम से हर वर्ष लगभग 600 करोड़ रुपये जुटाए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद राज्य को राजस्व नुकसान उठाना पड़ा है. टैक्स दरों में संशोधन और सब्सिडी के युक्तिकरण जैसे कदम उठाने के बावजूद राजस्व घाटे को पूरी तरह पाटना संभव नहीं है.
पहाड़ी राज्यों के लिए कमेटी गठित करने की मांग
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि पहाड़ी राज्यों की अर्थव्यवस्था के समुचित आकलन और सुधारों के लिए एक विशेष कमेटी गठित की जाए.
केंद्रीय वित्त मंत्री ने राज्य की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया.