बजट सत्र से पहले गरजे CM सुक्खू – “RDG हमारा हक”, विधानसभा में टकराव तय!

Himachal Budget Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक विधानसभा परिसर में आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, जिसमें आगामी सत्र के दौरान विपक्ष की रणनीति का जवाब देने और सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने को लेकर चर्चा की गई.

सदन में RDG पर होगी अहम चर्चा

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर सरकारी संकल्प के तहत विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है. माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है.

“RDG पर राजनीति न करे भाजपा”

बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर RDG मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को प्रदेश हित में आगे आना चाहिए और यदि जरूरत हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य के लिए समर्थन मांगना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

“संविधान के तहत हिमाचल का अधिकार”

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है और इसे बंद नहीं किया जा सकता. उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर गंभीरता दिखानी चाहिए.

मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि बजट सत्र के दौरान RDG का मुद्दा प्रमुख राजनीतिक बहस का केंद्र रहेगा और सदन में जोरदार टकराव की संभावना है.