Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3111514
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बजट सत्र से पहले गरजे CM सुक्खू – “RDG हमारा हक”, विधानसभा में टकराव तय!

CM Sukhvinder Singh Sukhu: हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि RDG हिमाचल का संवैधानिक अधिकार है. भाजपा पर राजनीति का आरोप, सदन में जोरदार हंगामे के संकेत.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:35 PM IST

Trending Photos

बजट सत्र से पहले गरजे CM सुक्खू – “RDG हमारा हक”, विधानसभा में टकराव तय!

Himachal Budget Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक विधानसभा परिसर में आयोजित हुई. बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की, जिसमें आगामी सत्र के दौरान विपक्ष की रणनीति का जवाब देने और सदन में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने को लेकर चर्चा की गई.

सदन में RDG पर होगी अहम चर्चा
राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को लेकर सरकारी संकल्प के तहत विस्तृत चर्चा प्रस्तावित है. माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है.

“RDG पर राजनीति न करे भाजपा”
बैठक के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने भाजपा पर RDG मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भाजपा विधायकों को प्रदेश हित में आगे आना चाहिए और यदि जरूरत हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर राज्य के लिए समर्थन मांगना चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

“संविधान के तहत हिमाचल का अधिकार”
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हिमाचल प्रदेश का संवैधानिक अधिकार है और इसे बंद नहीं किया जा सकता. उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयान पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर गंभीरता दिखानी चाहिए.

मुख्यमंत्री के बयान से साफ है कि बजट सत्र के दौरान RDG का मुद्दा प्रमुख राजनीतिक बहस का केंद्र रहेगा और सदन में जोरदार टकराव की संभावना है.

TAGS

himachal budget sessionCM Sukhvinder Singh SukhuHimachal Pradesh

Trending news

father murder son
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ; ਕਲਯੁੱਗੀ ਪੁੱਤ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
surya grahan 2026
ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਇਹ 3 ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
Sidhu Moosewala Case
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
MEA Deportation Data
5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 1.71 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ; ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਡਾਟਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ
Punjab IAS Officers Transfer
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ; ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
Golden Temple AI Video
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ AI ਨਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ
Himachal Weather
17-18 फरवरी को ऊंचे इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी, 19 के बाद फिर शुष्क रहेगा मौसम
Ajay Devgan-Rohit Shetty
Rohit Shetty ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 6 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Delhi government
Transfers: ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 36 IAS ਸਮੇਤ 72 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ
Famous Singer Death
ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ