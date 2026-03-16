सुंदरनगर के BSL जलाशय किनारे युवक-युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल, लोगों में आक्रोश

Mandi News: मंडी जिले के सुंदरनगर स्थित बीएसएल जलाशय के पास युवक-युवती की कथित आपत्तिजनक हरकतों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है और लोगों ने इस तरह की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

BSL जलाशय क्षेत्र का बताया जा रहा वीडियो

जानकारी के अनुसार यह वीडियो सुंदरनगर के बीएसएल जलाशय के आसपास का बताया जा रहा है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग घूमने-फिरने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने पहुंचते हैं. इसी दौरान किसी व्यक्ति ने युवक और युवती की गतिविधियों को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया.

बाइक के पीछे करते दिखे आपत्तिजनक हरकतें

वायरल वीडियो में एक बाइक खड़ी दिखाई दे रही है, जिस पर हेल्मेट रखा हुआ है. बाइक के पीछे युवक और युवती कथित तौर पर आपत्तिजनक हरकतें करते नजर आ रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने के बाद यह चर्चा का विषय बन गया है.

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स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने जताई चिंता

वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह का व्यवहार समाज की मर्यादा और संस्कारों के खिलाफ है और इससे क्षेत्र की छवि भी प्रभावित होती है.

अभिभावकों से बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील

कई लोगों ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर ध्यान दें और उन्हें सामाजिक मूल्यों और मर्यादाओं का महत्व समझाएं, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग

स्थानीय लोगों ने प्रशासन और पुलिस से बीएसएल जलाशय क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि यहां अक्सर युवाओं की भीड़ रहती है, इसलिए दिन और रात दोनों समय पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए.

DSP बोले – मामले का लिया गया संज्ञान

इस मामले को लेकर सुंदरनगर के डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया के माध्यम से इस वीडियो की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है और क्षेत्र में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.