Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3108239
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

सुप्रीम कोर्ट की हिमाचल सरकार को चेतावनी, 31 मई से पहले हर हाल में कराएं पंचायती चुनाव

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश. 31 मई 2026 से पहले हर हाल में चुनाव कराने के निर्देश. पुनर्सीमांकन और आपदा का हवाला मानने से कोर्ट का इनकार, सुक्खू सरकार को मिली एक महीने की राहत.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:07 PM IST

Trending Photos

सुप्रीम कोर्ट की हिमाचल सरकार को चेतावनी, 31 मई से पहले हर हाल में कराएं पंचायती चुनाव

Himachal Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए. अदालत ने कहा है कि 31 मई 2026 से पहले हर हाल में चुनाव संपन्न कराए जाएं. कोर्ट ने यह भी दोहराया कि पुनर्सीमांकन (डिलिमिटेशन) के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव को टाला नहीं जा सकता.

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुनाया.

हाईकोर्ट के आदेश में आंशिक राहत
इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है, यानी राज्य सरकार को लगभग एक महीने की अतिरिक्त राहत मिल गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार ने आपदा का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हाल ही में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के कारण कई क्षेत्रों में बहाली का कार्य जारी है. सरकार का कहना था कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है.

सरकार ने यह भी दलील दी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा पारित कानून है, जबकि पंचायती राज कानून राज्य का है, ऐसे में प्राथमिकता संसद के कानून को मिलनी चाहिए. साथ ही, हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपर्याप्त बताया गया.

31 जनवरी को खत्म हुआ कार्यकाल
प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो चुका है. इसी के बाद चुनाव को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद तेज हो गया था. अब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद स्थिति साफ हो गई है कि 31 मई से आगे चुनाव टालने की गुंजाइश नहीं रहेगी.

अदालत के इस फैसले के बाद राज्य सरकार और चुनाव आयोग को तय समय के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर चुनाव संपन्न कराने होंगे.

TAGS

Himachal Panchayat ElectionSupreme CourtHimachal Pradesh

Trending news

Kullu News
हिमाचल में 34% आबादी का मुद्दा गरमाया! कर्मवीर बौद्ध– जितनी संख्या उतना प्रतिनिधित्व
Shahzad Bhatti
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਭੱਟੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ
undefined
328 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਮਾਮਲੇ 'ਚ HC ਵੱਲੋਂ 4 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
cyber fraud
महिलाओं ने बैंक अधकारी बन रचा जाल! न्यायिक अधिकारी से 6 लाख की ठगी
Himachal Weather
हिमाचल में घने कोहरे का अलर्ट! 16 फरवरी से बदलेगा मौसम, जानें कब होगी बारिश-बर्फबारी
 SGPC News
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ SGPC ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ
captain amarinder singh
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ED ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ
Delhi
ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਠਭੇੜ, 3 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਾਬੂ
jalandhar
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤ
T20 World Cup
T20 World Cup: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਿਲਾਫ ਖੇਡਣਗੇ ਮੈਚ? ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ