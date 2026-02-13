सुप्रीम कोर्ट की हिमाचल सरकार को चेतावनी, 31 मई से पहले हर हाल में कराएं पंचायती चुनाव

हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश. 31 मई 2026 से पहले हर हाल में चुनाव कराने के निर्देश. पुनर्सीमांकन और आपदा का हवाला मानने से कोर्ट का इनकार, सुक्खू सरकार को मिली एक महीने की राहत.
Himachal Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनाव को लेकर जारी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए. अदालत ने कहा है कि 31 मई 2026 से पहले हर हाल में चुनाव संपन्न कराए जाएं. कोर्ट ने यह भी दोहराया कि पुनर्सीमांकन (डिलिमिटेशन) के आधार पर संवैधानिक संस्थाओं के चुनाव को टाला नहीं जा सकता.
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की खंडपीठ ने सुनाया.
हाईकोर्ट के आदेश में आंशिक राहत
इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था. राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने समयसीमा को बढ़ाकर 31 मई कर दिया है, यानी राज्य सरकार को लगभग एक महीने की अतिरिक्त राहत मिल गई है.
सरकार ने आपदा का दिया हवाला
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार ने तर्क दिया कि हाल ही में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदा के कारण कई क्षेत्रों में बहाली का कार्य जारी है. सरकार का कहना था कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है, इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं है.
सरकार ने यह भी दलील दी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम संसद द्वारा पारित कानून है, जबकि पंचायती राज कानून राज्य का है, ऐसे में प्राथमिकता संसद के कानून को मिलनी चाहिए. साथ ही, हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित समयसीमा को चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपर्याप्त बताया गया.
31 जनवरी को खत्म हुआ कार्यकाल
प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो चुका है. इसी के बाद चुनाव को लेकर कानूनी और राजनीतिक विवाद तेज हो गया था. अब सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद स्थिति साफ हो गई है कि 31 मई से आगे चुनाव टालने की गुंजाइश नहीं रहेगी.
अदालत के इस फैसले के बाद राज्य सरकार और चुनाव आयोग को तय समय के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर चुनाव संपन्न कराने होंगे.