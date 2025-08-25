Spiti Valley News: भारतीय सेना द्वारा सूर्य स्पीति चैलेंज और ड्रोनाथॉन 2025 सफलतापूर्ण सम्पन्न
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2895402
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Spiti Valley News: भारतीय सेना द्वारा सूर्य स्पीति चैलेंज और ड्रोनाथॉन 2025 सफलतापूर्ण सम्पन्न

Spiti Valley News: भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में 10,500 फीट की ऊँचाई पर सूर्य स्पीति चैलेंज (मैराथन) के दूसरे संस्करण और पहले सूर्य द्रोणथॉन 2025 का सफलतापूर्वक समापन किया.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 07:06 AM IST

Trending Photos

Spiti Valley News: भारतीय सेना द्वारा सूर्य स्पीति चैलेंज और ड्रोनाथॉन 2025 सफलतापूर्ण सम्पन्न

Spiti Valley News: भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में 10,500 फीट की ऊँचाई पर सूर्य स्पीति चैलेंज (मैराथन) के दूसरे संस्करण और पहले सूर्य द्रोणथॉन 2025 का सफलतापूर्वक समापन किया. इस मैराथन में 1,500 से अधिक धावकों ने भाग लिया, जिनमें 800 स्थानीय, 700 सशस्त्र बल कर्मी और पूरे भारत से 32 शीर्ष एथलीट शामिल थे. 10-24 अगस्त तक आयोजित सूर्य द्रोणथॉन 2025 में सैन्य दलों, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसरों और ओईएम ने भाग लिया और अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक और स्वदेशी नवाचार का प्रदर्शन किया.

इस कार्यक्रम में सेंट्रल कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (जीओसी-इन-सी) लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनगुप्ता भी विशेष रूप से शामिल हुए, जिन्होंने प्रयागराज स्थित सेंट्रल कमान के अपने दौरे के दौरान संयुक्त अभियानों और परिचालन तैयारियों के बारे में अवगत करवाया. उन्होंने सैन्य-नागरिक संबंधों को मज़बूत करने, युवाओं को प्रेरित करने और मानवीय भावना को प्रोत्साहित करने में इन पहलों के महत्व पर भी प्रकाश डाला. लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने रक्षा निर्माण में स्वदेशी नवाचार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की रुचि व्यक्त की.

यह भी पढ़ें: विपक्ष ने फिर किया राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बायकॉट, आपदा राहत को लेकर सरकार पर साधा निशाना

सूर्या स्पीति चैलेंज में चार श्रेणियां शामिल थी

77 किमी कुंजुमला - काज़ा कमांडो रन (स्पीति अल्ट्रा), 42 किमी फुल मैराथन (स्पीति नदी पर दौड़), 21 किमी हाफ मैराथन (द बॉर्डर डैश), और 10 किमी हाईलैंड डैश. नायक हेत राम और तेनज़िन डोल्मा क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में विजेता रहे.  सूर्या द्रोणनाथन 2025 का उद्देश्य स्वदेशी नवाचार और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा नवप्रवर्तकों को वास्तविक दुनिया के परिचालन वातावरण में समाधानों का परीक्षण और प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करना था.

यह भी पढ़ें: 14 घंटे के हाईटेक रेस्क्यू से गौ माता सुरक्षित, जयकारों से गूंजी श्री रेणुका जी घाटी

TAGS

Spiti Valley NewsIndian ArmySurya Spiti Challengehindi news

Trending news

Spiti Valley News
भारतीय सेना द्वारा सूर्य स्पीति चैलेंज और ड्रोनाथॉन 2025 सफलतापूर्ण सम्पन्न
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 25 ਅਗਸਤ 2025
moga news
ਮੋਗਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Samrala news
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਗਰਜ਼ੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ; ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Ludhiana News
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਡਾਕਾ-ਸੌਂਦ
Sultanpur Lodhi
ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ
Filmfare-2025
ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ-2025 ਵਿੱਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਕੀਲੇ ਦਰਸ਼ਕ
zirakpur news
ਲੋਕ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਉਤਰੇ
Pastor Bajinder Singh
ਭਰਤਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Sirmaur news
उफनता बरसाती नाला पार कर स्कूल पहुंच रहे विद्यार्थी
;