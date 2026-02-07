Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3101472
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

SVN स्कूल में मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित

Nahan News: कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर सभी का मन मोह लिया. इसके साथ ही मोबाइल एडिक्शन जैसे गंभीर विषय पर बच्चों ने नाटक के माध्यम से अभिभावकों और समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 06:03 PM IST

Trending Photos

SVN स्कूल में मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित

Nahan News: शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिशु विद्या निकेतन (SVN) स्कूल, नाहन में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर पहली से पाँचवीं कक्षा तक के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी साल भर की उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर सभी का मन मोह लिया. इसके साथ ही मोबाइल एडिक्शन जैसे गंभीर विषय पर बच्चों ने नाटक के माध्यम से अभिभावकों और समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया.

इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल कुंदन सिंह ठाकुर ने कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें साल भर की मेहनत का सम्मान मिलता है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज के समय में बच्चे मोबाइल की लत में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, जो एक गंभीर समस्या है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत किया गया ताकि अभिभावकों को जागरूक किया जा सके. साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे घर पर बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें.

TAGS

Nahan newsSVN SchoolHimachal news

Trending news

Nahan news
SVN स्कूल में मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित
Khanna News
ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਧ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
Gurmeet Singh Khudian
ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਡੀਆਂ
phagwara news
ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਚੋਰੀ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣੇ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਚੋਰ
Sukhwinder Singh Sukhu
सरकार ने तीन साल में संसाधनों से 26,683 करोड़ रुपये का राजस्व किया अर्जित-CM सुक्खू
Kultar Singh Sandhwan
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ AAP ਦੇ SC ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ
barnala news
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
Gidderbaha Double Murder
ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
Punjab Paddy Scam
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ! ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
Heroin Seized Manali
पंजाब के 2 युवकों से मनाली में 39.650 हेरोइन बरामद