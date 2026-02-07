SVN स्कूल में मेधावी छात्रों को मिला सम्मान, वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित

Nahan News: शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिशु विद्या निकेतन (SVN) स्कूल, नाहन में आज वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया. इस अवसर पर पहली से पाँचवीं कक्षा तक के मेधावी विद्यार्थियों को उनकी साल भर की उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए स्कूल प्रबंधन द्वारा सम्मानित किया गया.

कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर सभी का मन मोह लिया. इसके साथ ही मोबाइल एडिक्शन जैसे गंभीर विषय पर बच्चों ने नाटक के माध्यम से अभिभावकों और समाज को जागरूक करने का संदेश भी दिया.

इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल कुंदन सिंह ठाकुर ने कहा कि वार्षिक पारितोषिक वितरण का दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें साल भर की मेहनत का सम्मान मिलता है. उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि आज के समय में बच्चे मोबाइल की लत में बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, जो एक गंभीर समस्या है.

उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से कार्यक्रम में नाटक प्रस्तुत किया गया ताकि अभिभावकों को जागरूक किया जा सके. साथ ही उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे घर पर बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उन्हें सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करें.