Himachal Pradesh

स्वामी विवेकानंद जयंती पर ऊना में कार्यक्रम, प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ल का 2027 को लेकर बड़ा दावा

Swami Vivekananda Jayanti 2026: स्वामी विवेकानंद जयंती पर ऊना में आयोजित भाजयुमो कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ल ने 2027 विधानसभा चुनावों में युवाओं की निर्णायक भूमिका का दावा किया. सुक्खू सरकार पर युवाओं से धोखा करने का आरोप लगाया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 12, 2026, 03:32 PM IST

Una News: स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) द्वारा ऊना में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान भाजपा की युवा ब्रिगेड बड़ी संख्या में ऊना में एकत्र हुई. कार्यक्रम में भाजयुमो के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. यह उनका प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ऊना का पहला दौरा था, जिसको लेकर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला.

ऊना पहुंचने पर पार्टी कार्यालय में भाजयुमो जिला अध्यक्ष रजत राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सन्नी शुक्ल का जोरदार स्वागत किया. इसके बाद उनकी अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें ऊना सदर विधायक सतपाल सिंह सत्ती और वरिष्ठ नेता राम कुमार भी मौजूद रहे.

विवेकानंद के आदर्शों पर चलने का आह्वान
मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष सन्नी शुक्ल ने स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही. उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए.

सुक्खू सरकार पर युवाओं से धोखे का आरोप
इस दौरान सन्नी शुक्ल ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर युवाओं के साथ धोखा करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा वन मित्र, पशु मित्र, ट्रैफिक मित्र जैसी भर्तियों के जरिए युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है. उनका दावा था कि इस तरह की अस्थायी और अल्पकालिक भर्तियों से युवाओं के घर का खर्च चलाना संभव नहीं है और इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है.

2027 में युवाओं की होगी अहम भूमिका
भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी संगठन में युवा चेहरों को आगे लाए जाने से प्रदेश की राजनीति में युवाओं की भूमिका और मजबूत होगी. उन्होंने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनावों में युवा निर्णायक भूमिका निभाएंगे और संगठन को नई दिशा देंगे.

