स्वारघाट में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई: 2 किलो 317 ग्राम चरस सहित चार गिरफ्तार

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश में नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिलासपुर पुलिस को अहम सफलता मिली है. स्वारघाट क्षेत्र में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक टैक्सी से 2 किलो 317 ग्राम चरस बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.

नाकाबंदी के दौरान पकड़ी गई गाड़ी

पुलिस टीम ने स्वारघाट में नियमित जांच के दौरान टैक्सी नंबर एचपी-01के-8149 को जांच के लिए रोका. वाहन की तलाशी लेने पर उसकी डिग्गी से भारी मात्रा में चरस बरामद हुई. गाड़ी में तीन युवक सवार थे, जिनसे पूछताछ के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ.

मंडी और कुल्लू के आरोपी शामिल

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 30 वर्षीय हीम सिंह निवासी बेड, 26 वर्षीय चमन लाल निवासी खलाओ और 26 वर्षीय देवराज निवासी सैंगली, जिला मंडी के रूप में हुई है. जांच के दौरान 26 वर्षीय राहुल निवासी थरास, जिला कुल्लू की संलिप्तता भी सामने आई, जिसके बाद उसे भी हिरासत में ले लिया गया.

मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज

इस संबंध में जानकारी देते हुए Sandeep Dhawal, पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध मादक द्रव्य एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है.

सप्लाई नेटवर्क की जांच जारी

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी मात्रा में चरस कहां से लाई गई और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था. अधिकारियों का कहना है कि इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में नशा तस्करी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अभियान आगे भी जारी रहेगा.