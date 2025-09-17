हिमाचल में महिलाओं के लिए 'स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार' अभियान शुरू, राजेश धर्माणी ने किया शुभारंभ

Bilaspur News(विजय भारद्वाज): बिलासपुर जिला के घुमारवीं उपमंडल में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर विशेष पहल के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान चलाया गया है, जिसका शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के नगर नियोजक, आवास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने सिविल अस्पताल घुमारवीं से किया है.

वहीं इस अभियान के अंतर्गत स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं से लेकर घरों में रहने वाली महिलाओं व कामकाजी महिलाओं को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा. वहीं कार्यक्रम के अनुसार 18 सितंबर को सीएचसी कुठेड़ा, 19 सितंबर को सीएचसी भराड़ी, 20 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरलोग और 23 सितंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटवाड़ में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें स्त्री रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन विशेषज्ञ (एमडी) डॉक्टर मौजूद रहेंगे.

वहीं इस शिविर के दौरान महिलाओं का बीपी, शुगर, हीमोग्लोबिन स्तर, दांतों की स्थिति, स्तन कैंसर से संबंधित जांच, गैर-संचारी रोगों और अन्य स्त्री रोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी. इस बात कि जानकारी देते हुए मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि 15 दिवसीय अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में समय रहते बीमारियों की पहचान कर उचित उपचार उपलब्ध करवाना है.

वहीं हिमाचल प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1500 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा करने को लेकर मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि वर्ष 2023 में प्रदेश में आयी प्राकृतिक आपदा के दौरान भारत सरकार के मानकों के आधार पर 9 हजार 200 करोड़ का नुकसान हुआ था, इसके पश्चात वर्ष 2025 में फिर प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है. मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जाकर 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की है जिसमें से अभतक प्रदेश सरकार को केवल 400 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए हैं.

साथ ही मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा यह पैसा वर्ष 2023-24 में ही जारी कर दिया जाता तो एक तरफ़ लोगों को बड़ी राहत मिलती तो साथ ही इस साल प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुक़सान से बचने के लिए विशेष कदम उठाये जाते. वहीं मंत्री राजेश धर्माणी ने भाजपा नेताओं पर आपदा के नाम पर केवल राजनीति करने का आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार से कोई राहत पैकेज ला पाने में विफल साबित होने की बात कही है.