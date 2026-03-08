T20 World Cup Final: टीम इंडिया की जीत के लिए नैनादेवी मंदिर में विशेष पूजा

Bilaspur News: टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारत की जीत की कामना को लेकर हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्तिपीठ Shri Naina Devi Temple में विशेष पूजा-अर्चना और हवन का आयोजन किया गया. मंदिर परिसर में पुजारी वर्ग और बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हवन कुंड में आहुतियां डालकर टीम इंडिया की जीत के लिए मां नैनादेवी से प्रार्थना की.

Bilaspur स्थित इस ऐतिहासिक मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली. देशभर में जहां क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच पर टिकी हुई हैं, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा-पाठ और प्रार्थनाएं भी की जा रही हैं. इसी कड़ी में नैनादेवी मंदिर में श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा कर भारत की जीत की कामना की.

मंदिर के पुजारी Lucky Sharma ने बताया कि श्रद्धालुओं ने मां नैनादेवी के दरबार में हवन और पूजा-अर्चना कर टीम इंडिया की सफलता की कामना की है. उनका कहना है कि भारत पहले भी ICC Men's T20 World Cup में 2007 और 2024 में विश्व विजेता बन चुका है और इसी उम्मीद के साथ आज के फाइनल मुकाबले में भी भारत की शानदार जीत के लिए प्रार्थना की गई है.

पुजारी वर्ग और श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां नैनादेवी अपने भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करेंगी और भारतीय टीम फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर विश्व कप अपने नाम करेगी. भक्तों ने कहा कि टीम इंडिया की जीत से पूरे देश में खुशी का माहौल बनेगा और क्रिकेट प्रेमियों का सपना भी पूरा होगा.