ताइक्वांडो चैंपियन आकांक्षा को सरकार से सहारे की आस, एशियन गेम्स 2026 और ओलंपिक 2028 में गोल्ड जीतने का लक्ष्य

Hamirpur News: हमीरपुर की प्रतिभाशाली ताइक्वांडो खिलाड़ी आकांक्षा, जिन्होंने विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, अब देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का सपना लेकर लगातार मेहनत कर रही हैं. वर्ष 2026 के एशियन गेम्स और 2028 में अमेरिका में प्रस्तावित ओलंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए आकांक्षा अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं. हालांकि आर्थिक तंगी उनके सफर में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने खड़ी है, जिसके कारण वह सरकारी सहयोग की उम्मीद लगाए बैठी हैं.

विश्व स्तर पर छाप छोड़ चुकी हैं हमीरपुर की बेटी

सुजानपुर के जंदड़ू गांव की रहने वाली आकांक्षा इंडियन नेशनल टीम की सदस्य रह चुकी हैं और अपनी दमदार ‘किक’ और तेज रफ्तार के दम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. वह पहले लखनऊ के साई सेंटर में प्रशिक्षण ले रही थीं और फिलहाल पंचकूला में भारतीय टीम के मुख्य कोच राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रही हैं.

साधारण परिवार, बड़ा सपना

आकांक्षा का परिवार साधारण पृष्ठभूमि से है, ऐसे में आर्थिक मुश्किलों के चलते उन्हें कई समझौते करने पड़ रहे हैं. वह कहती हैं कि यदि उन्हें सरकारी सहायता और सही सुविधाएँ मिलें, तो वह देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने का सपना जरूर पूरा कर सकती हैं.

ढाई साल में शानदार उपलब्धियां

हमीरपुर कॉलेज से बीएससी कर चुकी आकांक्षा ने केवल ढाई साल के अंतराल में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अपने नाम की हैं—

-2023 में तमिलनाडु में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल.

-2024 में साउथ कोरिया के चुनचेओन में आयोजित दो अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो इवेंट्स— वल्र्ड मिक्स्ड टीम और फीमेल टीम में भारत का प्रतिनिधित्व.

-2025 में उत्तराखंड में आयोजित नेशनल गेम्स में हिस्सा.

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब सहित कई राज्यों की प्रतियोगिताओं में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल.

लक्ष्य—भारत के लिए गोल्ड

आकांक्षा का कहना है कि वह एशियन गेम्स और ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं. इसके लिए उन्हें बेहतर सुविधाओं, उपकरणों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता है. वह सरकार से उम्मीद करती हैं कि देश के लिए मेडल लाने की उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें समर्थन जरूर मिलेगा.

हमीरपुर की यह युवा खिलाड़ी आज लाखों बेटियों के लिए प्रेरणा बन रही है—हिम्मत, संघर्ष और जज़्बे की मिसाल बनकर.