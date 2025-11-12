ऊना कॉलेज में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने किया एचपीयू यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ

Una News: तकनीकी शिक्षा, नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय ऊना में आयोजित एचपीयू यूथ फेस्टिवल (ग्रुप-III) का शुभारंभ किया. इस अवसर पर स्टेट राफ्टिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक सतपाल सिंह रायजादा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे. यह महोत्सव 12 से 15 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है.

फेस्टिवल में प्रदेशभर के 42 कॉलेजों के लगभग 800 छात्र-छात्राएं भाग ले रहे हैं. पहले दिन कार्यक्रम में शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, आधुनिक कोरियोग्राफी और अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं. मंच पर युवाओं की ऊर्जा और रचनात्मकता ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया.

मीडिया से बातचीत में मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि यह मंच युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है. उन्होंने कहा कि “जब विद्यार्थी मंच पर प्रदर्शन करते हैं, तो उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए तैयार होते हैं.”

उन्होंने कहा कि अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले प्रतिभागियों के बीच संवाद और सहभागिता से एक-दूसरे से सीखने का शानदार मौका मिलता है. धर्माणी ने बताया कि तकनीकी शिक्षा विभाग युवाओं को स्किल्ड और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है.

उन्होंने कहा, “हमने विद्यार्थियों के लिए नए कोर्स शुरू किए हैं, ताकि उन्हें रोजगारोन्मुखी शिक्षा मिल सके और वे समाज व उद्योग की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार कर सकें.”

मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया कि वे इस तरह के आयोजनों में सक्रिय रूप से भाग लें और अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और आत्मविश्वास के माध्यम से प्रदेश का नाम रोशन करें.