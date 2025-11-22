Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3013968
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल के 10 शहरों में पारा 5° से नीचे: बिना बारिश-बर्फबारी बढ़ी ठंड; जानें अगले 6 दिनों का मौसम का हाल

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. बीते 24 घंटे के दौरान कई शहरों के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 22, 2025, 12:09 PM IST

Trending Photos

हिमाचल के 10 शहरों में पारा 5° से नीचे: बिना बारिश-बर्फबारी बढ़ी ठंड; जानें अगले 6 दिनों का मौसम का हाल

Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ रही है. बीते 24 घंटों में दिन और रात—दोनों तापमानों में गिरावट दर्ज की गई है. कई शहरों में अधिकतम तापमान 4°C तक लुढ़का, जबकि 10 स्थानों पर रात का पारा 5°C से नीचे पहुंच गया है.

कई पर्यटन स्थल भी शीतलहर की चपेट में
-कुकुमसैरी का अधिकतम तापमान 4°C गिरकर 13.4°C, जबकि न्यूनतम पारा -2.8°C दर्ज किया गया.
-कुफरी का अधिकतम तापमान 3.8°C गिरकर 12.0°C
-नारकंडा का तापमान 2.8°C घटकर 12.0°C
-मनाली का तापमान 2.1°C कम होकर 16.1°C
-शिमला का अधिकतम तापमान 1.9°C गिरकर 16.6°C रहा

राज्य में कुल 3 शहर माइनस तापमान में पहुंच गए—
ताबो: -4.6°C
कुकुमसैरी: -2.8°C
केलांग: -2.1°C

Add Zee News as a Preferred Source

इसके अलावा 27 कस्बों में तापमान 10°C से नीचे दर्ज हुआ, जिससे सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है।

शिमला से ज्यादा ठंड मैदानी भागों में
कई निचले क्षेत्र शिमला से भी अधिक ठंड महसूस कर रहे हैं:
शिमला न्यूनतम: 7.6°C
सुंदरनगर: 5.7°C
भुंतर (कुल्लू): 4.1°C
पालमपुर: 5.5°C
सोलन: 4.8°C
मनाली: 2.9°C

दो जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने मंडी (बल्ह घाटी) और बिलासपुर (भाखड़ा बांध क्षेत्र) में आज सुबह 10 बजे तक घना कोहरा रहने का यलो अलर्ट जारी किया है. विजिबिलिटी 200 मीटर तक घटने की संभावना है.

अगले 6 दिन धूप
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 6 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, लेकिन रातें ठंडी बनी रहेंगी.

TAGS

Himachal Weatherweather updateHimachal Pradesh

Trending news

Kapurthala news
'ਆਪ' ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਮਿਸਾਲ! ਖੁਦ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
Punjab education news
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗਰੰਟੀ : 3-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ
International Arms Racket
ਦਿੱਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼
Dubai Air Show
दुबई एयर शो में दर्दनाक हादसा: कांगड़ा के पायलट नमन सियाल की मौत
Suspend ADC Charumita
ਮੁਅੱਤਲ ਏਡੀਸੀ ਚਾਰੂਮਿਤਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ; ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ
Mansa news
ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਮਰੀ ਹੋਈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ; ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾ
amritsar news
ਪਤੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਵਿਚੋਂ ਫੜ੍ਹਿਆ; ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਿਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿੱਦ
Harman Sidhu Death
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ
Senyar Storm
ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਅਲਰਟ; ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ, ਧੁੰਦ ਤੇ ਠੰਢ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
Punjab Cold weather
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ; ਧੁੰਦ ਤੇ ਠੰਢ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਮੌਸਮ ਦਾ ਹਾਲ