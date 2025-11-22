हिमाचल के 10 शहरों में पारा 5° से नीचे: बिना बारिश-बर्फबारी बढ़ी ठंड; जानें अगले 6 दिनों का मौसम का हाल

Himachal Weather Update: हिमाचल प्रदेश में रात के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है. बीते 24 घंटे के दौरान कई शहरों के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है.
Himachal Weather: हिमाचल प्रदेश में ठंड तेजी से बढ़ रही है. बीते 24 घंटों में दिन और रात—दोनों तापमानों में गिरावट दर्ज की गई है. कई शहरों में अधिकतम तापमान 4°C तक लुढ़का, जबकि 10 स्थानों पर रात का पारा 5°C से नीचे पहुंच गया है.
कई पर्यटन स्थल भी शीतलहर की चपेट में
-कुकुमसैरी का अधिकतम तापमान 4°C गिरकर 13.4°C, जबकि न्यूनतम पारा -2.8°C दर्ज किया गया.
-कुफरी का अधिकतम तापमान 3.8°C गिरकर 12.0°C
-नारकंडा का तापमान 2.8°C घटकर 12.0°C
-मनाली का तापमान 2.1°C कम होकर 16.1°C
-शिमला का अधिकतम तापमान 1.9°C गिरकर 16.6°C रहा
राज्य में कुल 3 शहर माइनस तापमान में पहुंच गए—
ताबो: -4.6°C
कुकुमसैरी: -2.8°C
केलांग: -2.1°C
इसके अलावा 27 कस्बों में तापमान 10°C से नीचे दर्ज हुआ, जिससे सुबह-शाम ठिठुरन बढ़ गई है।
शिमला से ज्यादा ठंड मैदानी भागों में
कई निचले क्षेत्र शिमला से भी अधिक ठंड महसूस कर रहे हैं:
शिमला न्यूनतम: 7.6°C
सुंदरनगर: 5.7°C
भुंतर (कुल्लू): 4.1°C
पालमपुर: 5.5°C
सोलन: 4.8°C
मनाली: 2.9°C
दो जिलों में कोहरे का यलो अलर्ट
मौसम विभाग ने मंडी (बल्ह घाटी) और बिलासपुर (भाखड़ा बांध क्षेत्र) में आज सुबह 10 बजे तक घना कोहरा रहने का यलो अलर्ट जारी किया है. विजिबिलिटी 200 मीटर तक घटने की संभावना है.
अगले 6 दिन धूप
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले 6 दिनों तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, लेकिन रातें ठंडी बनी रहेंगी.