कुल्लू में भक्तों के लिए सजे मंदिर; अबकी बार 10 दिनों तक मनाई जाएगी नवरात्रि
देशभर की तरह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भी नवरात्रि का त्योहार पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ शुरू हो गया है. इस बार नवरात्रि 10 दिनों तक मनाई जाएगी. सोमवार सुबह से ही भक्त मंदिरों में मां दुर्गा के दर्शन करने पहुंचे और भक्ति गीतों के साथ वातावरण भक्तिमय हो गया.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 22, 2025, 01:46 PM IST

Kullu News(मनीष ठाकुर): देशभर में माता दुर्गा को समर्पित नवरात्रि का उत्सव शुरू हो गया है. ऐसे में देशभर के मंदिर भी भक्तों के लिए विशेष रूप से सज गए हैं. अबकी बार 10 दिनों तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा. इसी कड़ी में जिला कुल्लू में भी सभी मंदिर सज गए हैं और सोमवार सुबह से ही भक्त माता के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं.

कई मंदिरों में 10 दिनों तक विशेष कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है. वही जिला कुल्लू के मुख्यालय में भी विभिन्न मंदिरों में सोमवार को भक्तों की भीड़ रही और लोग माता के दर्शनों के लिए आते रहे.

सोमवार सुबह से ही भक्त मंदिरों में दर्शनों के लिए जा रहे हैं. ऐसे में 10 दिनों तक मां दुर्गा का गुणगान जिला कुल्लू में किया जाएगा. जिला कुल्लू की अगर बात करें तो यहां मनाली में माता हिडिंबा, माल रोड पर माता दुर्गा का मंदिर, कुल्लू में शीतला माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, भेखली माता मंदिर सहित अन्य मंदिर दस दिनों तक सजे रहेंगे.

वही, इस नवरात्रि के अवसर पर मां दुर्गा के पाठ का आयोजन भी कई मंदिरों में किया जा रहा है. जिला कुल्लू के मुख्यालय में आने वाले शीतला माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ जुटी रही और मां दुर्गा के दर्शनों के लिए लोग यहां आते रहे. माता के दर्शनों को आई श्रद्धालु श्रुति और रीना का कहना है कि उन्हें इन नवरात्रों का इंतजार रहता है. क्योंकि 10 दिनों तक वह माता के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना करते हैं. 

इसके अलावा घर में भी विशेष रूप से माता दुर्गा की आराधना की जाती है. ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें और उनके पूरे परिवार को मिल सके. उन्होंने बताया कि नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाते हैं और कन्या पूजन के साथ नवरात्रि का धूमधाम के साथ समापन भी किया जाता है.

शीतला माता मंदिर के पुजारी मदन लाल शर्मा ने बताया माता दुर्गा को उत्तरी भारत में प्रमुख तौर पर पूजा जाता है और नवरात्रि का हर साल भक्तों को इंतजार रहता है. ऐसे में यहां पर रोजाना भजन कीर्तन का आयोजन होता है. माता के नौ रूपों की रोजाना पूजा अर्चना की जाएगी और रात में जागरण का भी आयोजन होगा.

गौर रहे कि हिमाचल प्रदेश में पांच शक्तिपीठ हैं. इनमें मां चामुंडा देवी, श्री बज्रेश्वरी देवी, श्री ज्वालाजी देवी, मां चिंतपूर्णी देवी और मां नैना देवी प्रमुख हैं. हर साल नवरात्रि के दिनों में इन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. हिमाचल प्रदेश समेत बाहरी राज्यों से लोग माता के दर्शनों के लिए यहां पहुंचते है और यह सभी स्थान इन दिनों भक्तों से पूरी तरह भरे रहते हैं.

