Mandi News: गोहर के स्यांज बाजार में बंद कमरे से मिला बैंक कर्मचारी का शव, पुलिस जांच में जुटी

Mandi News: उपमंडल गोहर के स्यांज बाजार में रविवार शाम लगभग 5 बजे के करीब एक दर्दनाक घटना सामने आई है.
Trending Photos
Mandi News: उपमंडल गोहर के स्यांज बाजार में रविवार शाम लगभग 5 बजे के करीब एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के रिटायर्ड कर्मचारी का शव बंद कमरे से बरामद हुआ. जानकारी के अनुसार, रिटायर्ड बैंक कर्मचारी शाम तक सत्संग में नहीं पहुंचे, जिस पर उनके दोस्तों ने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. जब साथी उनके कमरे पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला.
उन्होंने कई बार आवाज लगाई, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इसके बाद खिड़की की जालियों से झांककर देखा गया तो रिटायर्ड कर्मचारी अंदर बिना हिले-डुले लेटे हुए नजर आए. स्थिति गंभीर देख स्थानीय लोगों ने तुरंत गोहर पुलिस को सूचना दी.
यह भी पढ़ें: बड़सर को मिली बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 25 करोड़ से बने मिनी सचिवालय का किया उद्घाटन
पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खिड़की से झांककर देखने पर व्यक्ति के मृत होने की आशंका जताई. फिलहाल पुलिस ने कमरे को सील कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. गोहर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा.
यह भी पढ़ें: मुख्यमंत्री को ‘कार्टून’ कहने पर सुधीर शर्मा पर कांग्रेस का पलटवार, नरेश चौहान बोले – यह उनकी हताशा दर्शाता है