कुल्लू में राहत-बचाव कार्य के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2904985
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

कुल्लू में राहत-बचाव कार्य के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी

Kullu News: उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड के तहत राहत कार्य को गति दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बीते दिन भी सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रसद सामग्री पहुंचाई गई थी.

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 01, 2025, 05:26 PM IST

Trending Photos

कुल्लू में राहत-बचाव कार्य के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी

Kullu News: भारी बारिश और भूस्खलनों से बुरी तरह प्रभावित कुल्लू ज़िला अब सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और बचाव कार्य को तेज़ करेगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की मांग पर जिला प्रशासन ने वायुसेना से इस संबंध में पत्राचार शुरू कर दिया है.

उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड के तहत राहत कार्य को गति दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बीते दिन भी सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रसद सामग्री पहुंचाई गई थी. लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बाधित हो रहे मार्गों के चलते NHAI की भारी मशीनरी को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है. इस समस्या का समाधान चिनूक हेलीकॉप्टर से एयर-ड्रॉप कर मशीनरी पहुंचाने के ज़रिए किया जाएगा.

डीसी कुल्लू ने बताया कि बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर सड़कें बंद हैं. ऐसे में एनएचएआई की मशीनों को सेना की मदद से अलग-अलग इलाकों में भेजा जाएगा ताकि बंद मार्गों को जल्द खोला जा सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर मौसम साफ रहा तो लगभग 20 दिनों में नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने यह भी कहा कि कई जगहों पर सड़क बहाल करने से पहले व्यास नदी का रुख मोड़ना पड़ेगा. वहीं, जहां सड़क मार्ग से मशीनरी नहीं पहुंच सकती, वहां हेलीकॉप्टर से एयर-ड्रॉप किया जाएगा. इसके लिए संभावित स्थानों की पहचान भी कर ली गई है.

डीसी तोरुल एस. रवीश ने स्पष्ट किया कि एनएचएआई का मुख्य लक्ष्य नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द वाहनों के लिए योग्य बनाना है, और इस दिशा में सेना और केंद्र सरकार से लगातार समन्वय किया जा रहा है.

TAGS

Kullu NewsHimachal Pradesh rescue workHimachal news

Trending news

Kullu News
कुल्लू में राहत-बचाव कार्य के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी
meet hayer
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲੇ
Harpal Cheema
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
Ghaggar River
ਉਫ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ, ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ
amritsar murder
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ
Minister Harjot Bains
ਅਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਚ ਪਾੜ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
Chief Minister Relief Fund
ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ
Diljit Dosanjh
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਾਂਝ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ, 10 ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ
Punjab Flood Crisis
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸਾਂਝ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 10 ਪਿੰਡ ਗੋਦ ਲਏ
Ajnala news
ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਮੌਤ
;