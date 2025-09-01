कुल्लू में राहत-बचाव कार्य के लिए सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद ली जाएगी

Kullu News: भारी बारिश और भूस्खलनों से बुरी तरह प्रभावित कुल्लू ज़िला अब सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से राहत और बचाव कार्य को तेज़ करेगा. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की मांग पर जिला प्रशासन ने वायुसेना से इस संबंध में पत्राचार शुरू कर दिया है.

उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस. रवीश ने बताया कि स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड के तहत राहत कार्य को गति दी जा रही है. उन्होंने कहा कि बीते दिन भी सेना के हेलीकॉप्टर के माध्यम से रसद सामग्री पहुंचाई गई थी. लेकिन कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और लगातार बाधित हो रहे मार्गों के चलते NHAI की भारी मशीनरी को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो गया है. इस समस्या का समाधान चिनूक हेलीकॉप्टर से एयर-ड्रॉप कर मशीनरी पहुंचाने के ज़रिए किया जाएगा.

डीसी कुल्लू ने बताया कि बारिश के कारण जिले में कई स्थानों पर सड़कें बंद हैं. ऐसे में एनएचएआई की मशीनों को सेना की मदद से अलग-अलग इलाकों में भेजा जाएगा ताकि बंद मार्गों को जल्द खोला जा सके. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगर मौसम साफ रहा तो लगभग 20 दिनों में नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया जाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि कई जगहों पर सड़क बहाल करने से पहले व्यास नदी का रुख मोड़ना पड़ेगा. वहीं, जहां सड़क मार्ग से मशीनरी नहीं पहुंच सकती, वहां हेलीकॉप्टर से एयर-ड्रॉप किया जाएगा. इसके लिए संभावित स्थानों की पहचान भी कर ली गई है.

डीसी तोरुल एस. रवीश ने स्पष्ट किया कि एनएचएआई का मुख्य लक्ष्य नेशनल हाईवे को जल्द से जल्द वाहनों के लिए योग्य बनाना है, और इस दिशा में सेना और केंद्र सरकार से लगातार समन्वय किया जा रहा है.