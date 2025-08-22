हिमाचल विधानसभा में उठा पशुओं की अवैध ढुलाई और क्रूरता का मामला
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2892484
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल विधानसभा में उठा पशुओं की अवैध ढुलाई और क्रूरता का मामला

 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन सदन में पशुओं की अवैध ढुलाई और उनके साथ हो रही क्रूरता का मुद्दा गरमा गया। सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जमवाल ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत यह मामला उठाया। विधायक राकेश जमवाल का आरोप विधायक जमवाल ने कह

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 22, 2025, 07:00 PM IST

Trending Photos

हिमाचल विधानसभा में उठा पशुओं की अवैध ढुलाई और क्रूरता का मामला

Himachal Vidhan Sabha Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन सदन में पशुओं की अवैध ढुलाई और उनके साथ हो रही क्रूरता का मुद्दा गरमा गया। सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जमवाल ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत यह मामला उठाया।

विधायक राकेश जमवाल का आरोप

विधायक जमवाल ने कहा कि प्रदेश में लगातार पशुओं की अवैध तस्करी हो रही है। उन्होंने 19 अगस्त का एक ताज़ा मामला सदन के सामने रखते हुए बताया कि रात करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने एक डाक वाहन में 25 मवेशियों को क्रूरता से लादकर ले जाते पकड़ा, जिन्हें नाचन से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ले जाया जा रहा था।

जमवाल ने कहा कि पुलिस की मुस्तैदी से तस्करों को पकड़ा गया और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में आरोपियों को छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, जब्त किए गए पशुओं को उसी व्यक्ति को सौंप दिया गया जिससे उन्हें ले जाया जा रहा था, जबकि उस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

उन्होंने सदन में मांग की कि न केवल पशु ले जाने वालों, बल्कि बेचने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रदेश में आवारा छोड़े जा रहे गोवंश को लेकर सख्त कानून बनाया जाए और मौजूदा कानून में संशोधन किया जाए।

मुख्यमंत्री का जवाब

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि पशुओं की अवैध तस्करी और उनके साथ हो रही क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की भूमिका पर भी सवाल

विधायक जमवाल ने सदन में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में पशु तस्करी रोकने और गोवंश संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

TAGS

Himachal newsHimachal Vidhan Sabha Sessionpunjabi news

Trending news

Himachal news
हिमाचल विधानसभा में उठा पशुओं की अवैध ढुलाई और क्रूरता का मामला
Hardeep Singh Mundian
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ
Harpal Cheema
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ IT ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ
Legal Metrology Wing
ਲੀਗਲ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ 121 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ
Bikram Singh Majithia
ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, 200 ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ 400 ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
Muktsar sahib News
ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਵੱਡੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੋਂ 15 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ
Paonta Sahib news
14 घंटे के हाईटेक रेस्क्यू से गौ माता सुरक्षित, जयकारों से गूंजी श्री रेणुका जी घाटी
patiala news
ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਕੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੀਤੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
captain amarinder singh
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
Anandpur Sahib
ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ, ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ
;