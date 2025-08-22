हिमाचल विधानसभा में उठा पशुओं की अवैध ढुलाई और क्रूरता का मामला

Himachal Vidhan Sabha Session: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें दिन सदन में पशुओं की अवैध ढुलाई और उनके साथ हो रही क्रूरता का मुद्दा गरमा गया। सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जमवाल ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के तहत यह मामला उठाया।

विधायक राकेश जमवाल का आरोप

विधायक जमवाल ने कहा कि प्रदेश में लगातार पशुओं की अवैध तस्करी हो रही है। उन्होंने 19 अगस्त का एक ताज़ा मामला सदन के सामने रखते हुए बताया कि रात करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने एक डाक वाहन में 25 मवेशियों को क्रूरता से लादकर ले जाते पकड़ा, जिन्हें नाचन से उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ले जाया जा रहा था।

जमवाल ने कहा कि पुलिस की मुस्तैदी से तस्करों को पकड़ा गया और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में आरोपियों को छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, जब्त किए गए पशुओं को उसी व्यक्ति को सौंप दिया गया जिससे उन्हें ले जाया जा रहा था, जबकि उस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

उन्होंने सदन में मांग की कि न केवल पशु ले जाने वालों, बल्कि बेचने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही प्रदेश में आवारा छोड़े जा रहे गोवंश को लेकर सख्त कानून बनाया जाए और मौजूदा कानून में संशोधन किया जाए।

मुख्यमंत्री का जवाब

इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने कहा कि पशुओं की अवैध तस्करी और उनके साथ हो रही क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की भूमिका पर भी सवाल

विधायक जमवाल ने सदन में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में पशु तस्करी रोकने और गोवंश संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।