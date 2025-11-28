Shimla News: संजौली मस्जिद के खिलाफ चल रहा आंदोलन ग्यारहवें दिन में प्रवेश

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित संजौली मस्जिद को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. देवभूमि संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि वह शुक्रवार को मस्जिद परिसर में किसी भी व्यक्ति को जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं देगी. समिति ने मुस्लिम समुदाय से अपील की है कि वे क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक सद्भाव को ध्यान में रखते हुए इस स्थान पर न आएं.

समिति के सदस्य पिछले दस दिनों से धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान शस्त्र पूजा भी की. समिति के सह-संयोजक विजय शर्मा ने बताया कि 29 नवंबर को प्रशासन के साथ होने वाली बैठक के बाद ही आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी.

शर्मा ने आरोप लगाया कि न्यायालय द्वारा ढांचे को अवैध घोषित किए जाने और उसे हटाने के आदेश दिए जाने के बावजूद मस्जिद में नमाज जारी है, जिसे उन्होंने प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी बताया.

पुराना विवाद

संजौली मस्जिद को लेकर यह विवाद नया नहीं है. पिछले वर्ष शिमला नगर निगम आयुक्त ने मस्जिद के कुछ हिस्सों को अवैध बताते हुए उन्हें हटाने के आदेश जारी किए थे। मस्जिद कमेटी और वक्फ बोर्ड ने इन आदेशों को जिला अदालत में चुनौती दी, लेकिन अदालत ने भी नगर निगम आयुक्त के निर्णय को सही ठहराया. इसके बावजूद स्थानीय तनाव और विरोध के कारण कार्रवाई लागू नहीं हो सकी.

यह विवाद 31 अगस्त 2024 को फिर सुर्खियों में आया, जब मेहली क्षेत्र में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई. आरोप है कि इस दौरान कुछ लोग मस्जिद में जाकर शरण लेने लगे, जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अगले दिन लोगों ने मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, और मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया.

