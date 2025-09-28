Advertisement
शिमला में है 202 साल पुराना मां काली का मंदिर, दर्शन मात्र से मिट जाते हैं सारे कष्ट

हिमाचल की राजधानी शिमला में माता काली को समर्पित 202 साल पुराना मंदिर है. इस मंदिर की स्थापना साल 1823 में हुई थी. इस पवित्र स्थान को कालीबाड़ी के नाम से जाना जाता है. इसकी स्थापना बंगाली ब्राह्मण राम चरण जी ब्रह्मचारी ने की थी.

Sep 28, 2025

Shimla News: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है. यह मंदिर 202 वर्ष पुराना है और इसकी स्थापना 1823 में बंगाली ब्राह्मण राम चरण ब्रह्मचारी जी द्वारा की गई थी. मां काली को समर्पित यह मंदिर शिमला के सबसे प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है.

मंदिर में मां काली के साथ-साथ मंगल चंडी और मां श्यामला देवी की मूर्तियां भी स्थापित हैं. कहा जाता है कि शिमला का नाम पहले 'श्यामला' देवी के नाम पर 'सिमला' था, जो बाद में 'शिमला' हो गया.

यहां आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि मां काली के दर्शन मात्र से जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है. पूरे साल यहां भक्तों की भीड़ लगी रहती है, विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. इस दौरान विशेष रूप से पश्चिम बंगाल से बड़ी संख्या में भक्त यहां धार्मिक पर्यटन के लिए आते हैं.

कालीबाड़ी मंदिर की एक और विशेषता इसके प्रांगण में स्थापित दस महाविद्याओं के अद्भुत चित्र हैं. इन चित्रों को प्रसिद्ध चित्रकार सनत कुमार चटर्जी ने बनाया था. एक समय जर्मनी से आए कुछ विद्वानों ने इन चित्रों के बदले उन्हें एक ब्लैंक चेक देने का प्रस्ताव दिया था, जिसे चटर्जी ने ठुकरा दिया. उन्होंने साफ कहा कि महाविद्याओं के ये चित्र उनके लिए धन नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक हैं.

बाद में उन्होंने ये चित्र कालीबाड़ी मंदिर को भेंट कर दिए. इन चित्रों में देवी के दस महाविद्या रूपों को बेहद खूबसूरती और भावपूर्ण तरीके से दर्शाया गया है. 'महाविद्या' का अर्थ है — महान ज्ञान की प्रणाली, जो सम्पूर्ण सृष्टि का सार समेटे हुए है.

कुल मिलाकर, शिमला का कालीबाड़ी मंदिर न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है, बल्कि यह कला, संस्कृति और आस्था का भी प्रतीक है, जहां हर वर्ष लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए उमड़ते हैं.

