अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले में देवपालकियां इस बार स्कूल मैदान में इकट्ठी होंगी

Shri Renuka Ji Fair News: हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद इस बार अंतरराष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के दौरान भगवान परशुराम की सभी देवपालकियां गिरि नदी के तट की बजाय ददाहू स्कूल खेल मैदान में एकत्रित होंगी. मुख्यमंत्री यहां पालकी को कंधा देकर मेले का विधिवत शुभारंभ करेंगे. यह फैसला समाजसेवी राजेंद्र सिंह की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेशों के बाद लिया गया है.

दरअसल, पिछले तीन वर्षों से देवपालकियां गिरि नदी के तट पर रखी जा रही थीं. वहीं, स्थानीय लोगों की मांग पर समाजसेवी राजेंद्र सिंह ने याचिका दायर कर आग्रह किया था कि पालकियों को स्कूल मैदान में रखने की अनुमति दी जाए. याचिका में कहा गया कि गिरि नदी का तट अंतिम संस्कार स्थल भी है, जिसके कारण कई श्रद्धालु पालकियों के दर्शन के लिए यहां आने से परहेज करते हैं.

हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई के बाद उपायुक्त सिरमौर को निर्देश दिए हैं कि देवपालकियों को चार घंटे तक ददाहू स्कूल मैदान में रखा जाए ताकि श्रद्धालु आसानी से भगवान परशुराम के दर्शन कर सकें. इसके साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि ₹20,000 की धनराशि शिक्षा विभाग को दी जाए और मैदान में साफ-सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

समाजसेवी राजेंद्र सिंह ने इस फैसले पर संतोष जताते हुए कहा कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से लोगों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है. उन्होंने प्रशासन से यह भी आग्रह किया कि मेले के दौरान झील में लोकायान की अनुमति को लेकर भी पुनर्विचार किया जाए क्योंकि इससे हादसों की आशंका बनी रहती है.