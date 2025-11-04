नूरपुर में दो दिन में तीन चैन स्नैचिंग, ग्रामीणों की सतर्कता से पकड़े गए पंजाब के 2 आरोपी

Nurpur News: हिमाचल प्रदेश के नूरपुर पुलिस जिला में दो दिन के भीतर तीन चैन स्नैचिंग की घटनाओं ने जवाली, भरमाड़ और बटाहड़ी क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया. हालांकि, ग्रामीणों की सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जब दोनों आरोपियों को पौंग बांध के पास पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया.

दो दिन, तीन वारदातें

जानकारी के अनुसार,

-जवाली में एक महिला की कान की बाली छीनी गई,

-भरमाड़ में महिला की गले की चैन झपटी गई,

-बटाहड़ी में महिला की सोने की बालियां छीन ली गईं.

लगातार हो रही वारदातों ने लोगों में दहशत का माहौल बना दिया था.

ग्रामीणों की नाकाबंदी से पकड़ाए आरोपी

वारदात के तुरंत बाद ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर नाकाबंदी की और संदिग्ध बाइक की तलाश शुरू की. इसी दौरान दोनों आरोपी पौंग बांध क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा धर-दबोचे गए.

पकड़े गए आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई:

-जोनी पुत्र अर्जुन (23)

-गौरव पुत्र झंडू उर्फ छुड्डू (20)

दोनों निवासी तरन तारन, पंजाब.

इनके पास से दो सोने की बालियां, एक चैन, और बिना नंबर प्लेट की अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

पुलिस की कार्रवाई

पुलिस ने बताया: “बटाहड़ी में वारदात की सूचना मिलते ही हमारी टीम मौके पर रवाना हुई. ग्रामीणों की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया. बरामद गहनों और बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है.”

पुलिस के अनुसार, दोनों ने रविवार को जवाली, सोमवार को भरमाड़ और बटाहड़ी में वारदातों को अंजाम दिया था. अन्य मामलों में भी इनकी संलिप्तता की जांच चल रही है.

ग्रामीणों ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग की

स्थानीय लोगों ने कहा कि हाल में बाहरी राज्यों से आने-जाने वाले संदिग्ध लोगों की गतिविधियां बढ़ी हैं. ग्रामीणों ने पुलिस से निगरानी और सख्त कार्रवाई बढ़ाने की अपील की है.

ग्रामीणों की सतर्कता से लगातार हो रही चैन स्नैचिंग की घटनाओं पर फिलहाल रोक लगी है और इलाके में राहत का माहौल है.