Hamirpur News: सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में नाले की जद में आए तीन मकान

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में रविवार करीब 3 बजे सुबह भारी बारिश ने कहर बरपाया. अचानक उफान पर आए नाले की जद में तीन मकान आ गए. इनमें से किशोरी लाल पुत्र दंजु राम का मकान सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां रात को नाले का मलबा सीधे घर में घुस गया.

हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते परिवार सुरक्षित स्थान पर चला गया और कोई जनहानि नहीं हुई. ग्रामीणों ने बताया कि तेज शोर सुनते ही लोग नींद से जागे और बाहर निकल आए. मकान के भीतर रखा सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं, घर के बाहर खड़ी कार पूरी तरह से मलबे में दबकर कबाड़ बन गई. अन्य दो मकानों में भी दरारें आ गई हैं, जिससे परिवारों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग रातभर राहत कार्य में लगे रहे और सुबह तक मलबा हटाने की कोशिश करते रहे.

घटना की जानकारी मिलते ही हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के बाद प्रभावित परिवारों को मदद का भरोसा दिया है.

ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से लोग सहमे हुए हैं और कई परिवार रात को भी घरों में चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं.

हर साल यह नाला बरसात में खतरा बन जाता है, लेकिन इस बार पानी का दबाव इतना अधिक था कि मकान और वाहन उसकी चपेट में आ गए. ग्रामीणों ने प्रशासन से नाले के किनारे मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

