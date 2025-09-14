Hamirpur News: सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में नाले की जद में आए तीन मकान
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2921944
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

Hamirpur News: सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में नाले की जद में आए तीन मकान

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में रविवार करीब 3 बजे सुबह भारी बारिश ने कहर बरपाया. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:10 PM IST

Trending Photos

Hamirpur News: सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में नाले की जद में आए तीन मकान

Hamirpur News: हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के उपमंडल सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में रविवार करीब 3 बजे सुबह भारी बारिश ने कहर बरपाया. अचानक उफान पर आए नाले की जद में तीन मकान आ गए. इनमें से किशोरी लाल पुत्र दंजु राम का मकान सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जहां रात को नाले का मलबा सीधे घर में घुस गया.

हालांकि गनीमत यह रही कि समय रहते परिवार सुरक्षित स्थान पर चला गया और कोई जनहानि नहीं हुई. ग्रामीणों ने बताया कि तेज शोर सुनते ही लोग नींद से जागे और बाहर निकल आए. मकान के भीतर रखा सामान मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया. वहीं, घर के बाहर खड़ी कार पूरी तरह से मलबे में दबकर कबाड़ बन गई. अन्य दो मकानों में भी दरारें आ गई हैं, जिससे परिवारों में दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग रातभर राहत कार्य में लगे रहे और सुबह तक मलबा हटाने की कोशिश करते रहे.

घटना की जानकारी मिलते ही हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के बाद प्रभावित परिवारों को मदद का भरोसा दिया है.
ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रही बारिश से लोग सहमे हुए हैं और कई परिवार रात को भी घरों में चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: लाहौल की इरीना ठाकुर बनीं ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर

हर साल यह नाला बरसात में खतरा बन जाता है, लेकिन इस बार पानी का दबाव इतना अधिक था कि मकान और वाहन उसकी चपेट में आ गए. ग्रामीणों ने प्रशासन से नाले के किनारे मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

यह भी पढ़ें: नैनादेवी उपमंडल के नमहोल में बादल फटा; कई गाड़ियां मलबे में दबीं

TAGS

hamirpur newsHamirpur Heavy Rainhindi news

Trending news

hamirpur news
सुजानपुर की ग्राम पंचायत खैरी में नाले की जद में आए तीन मकान
Jagraon News
ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਸਐਮਓ ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
barnala news
ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਧੀ ਬਣੀ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ; ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਸ਼ਨਾਇਆ ਨਾਮ
Punjab Flood news
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਨੋਡਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ: ਮੁੰਡੀਆਂ
rahul gandhi punjab visit
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਭਲਕੇ ਆਉਣਗੇ ਪੰਜਾਬ; ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਗੇ ਦੌਰਾ
ropar news
ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿਆਰ-ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ
amritsar news
ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੰਦਰ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੀ ਦਾਖ਼ਲ
Mohinder KP Son Passes Away
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ
India vs Pakistan
ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਮਹਾਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ
punjab weather
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਦਲਿਆ ਮੌਸਮ, 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
;