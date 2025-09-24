Paonta Sahib: 24 घंटों बाद भी नहीं मिले यमुना में लापता हुई तीनों युवक
Paonta Sahib: पांवटा साहिब में यमुना नदी में डूब कर लापता हुए तीन युवकों का 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है.

Sep 24, 2025, 03:11 PM IST

Paonta Sahib: पांवटा साहिब में यमुना नदी में डूब कर लापता हुए तीन युवकों का 24 घंटे से अधिक समय बीतने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. हालांकि बीती शाम से ही एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों टीम इन्हें ढूंढने में जुटी है. उधर डीसी और एसपी सिरमौर ने भी आज घटनास्थल का दौरा किया और लापता युवकों के परिजनों से मिल कर सांत्वना दी.

यमुना नदी में डूब कर लापता हुए तीन युवकों को खोजने के लिए पुलिस ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया है. पांच अलग-अलग टीमों को युवकों को खोजने में लगाया गया है. जिनमें एनडीआरफ की राफ्टर टीमें, डायवर्स, ड्रोन और लोकल गोताखोर सहित दोनों किनारों पर खोजी दस्ते लगाए गए हैं. दरअसल बीते कल शिलाई क्षेत्र की ग्वाली पंचायत के तीन युवक यमुना नदी में डूब कर लापता हो गए थे.

बताया जा रहा है कि लापता युवकों में से एक युवक नदी के गहरे पानी में चला गया था और वहां वह तेज बहाव की चपेट में आ गया. उसे युवक को बचाने के लिए अन्य दो युवक भी गहरे पानी में उतरे और देखते ही देखते तीनों युवक लापता हो गए. ग्वाली गांव के लोग देवता को गंगा स्नान करा कर लौट रहे थे. इस दौरान युवक यमुना में स्नान के लिए नदी में उतरे थे। युवकों के लापता होने के तुरंत बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था.

बीते कल देर शाम को एनडीआरएफ की टीम भी यहां पहुंच गई थी. आज सुबह 6 बजे से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है. इस दौरान उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा और एसपी निश्चित सिंह नेगी भी मौके पर पहुंचे। जिला अधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर घटनास्थल और घटना के बारे में जानकारी ली. जिलाधीश और एसपी ने पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात की. उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि प्रशासन युवकों को तलाशने का हर संभव प्रयास करेगा.

उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने बताया कि लापता युवकों को खोजने के लिए सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है. उन्होंने कहा, एनडीआरफ सहित स्थानीय गोताखोर लापता युवकों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने यहां श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि स्नान आदि के लिए यमुना नदी में न उतरें. क्योंकि अभी भी पानी का बहाव और स्तर बहुत अधिक है.

Paonta sahib Yamuna River

;