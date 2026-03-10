Advertisement
ढालपुर में तिब्बती समुदाय की आक्रोश रैली, चीन के खिलाफ नारेबाजी कर उठाई आजादी की मांग

कुल्लू के ढालपुर में तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस पर तिब्बती समुदाय ने आक्रोश रैली निकालकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत की आजादी की मांग उठाई और चीन की नीतियों पर सवाल खड़े किए.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 10, 2026, 03:55 PM IST

Kullu News: जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में तिब्बती समुदाय ने तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस की वर्षगांठ पर आक्रोश रैली निकालकर चीन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान तिब्बत की आजादी के समर्थन में नारे लगाए गए और चीन की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई.

रैली का आयोजन भारत तिब्बत सहयोग मंच के सहयोग से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों ने तिब्बत में चीन की नीतियों और कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध जताते हुए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की.

इस मौके पर तिब्बती सहायता समूह के उप सलाहकार पेमा नामग्याल ने कहा कि चीन की सरकार तिब्बत को जबरन अपनी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा बताने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि इससे तिब्बती संस्कृति, भाषा और पर्यावरण को गंभीर खतरा पैदा हो रहा है.

उन्होंने बताया कि करीब 10 लाख तिब्बती बच्चों को जबरन बोर्डिंग स्कूलों में रखा गया है, जहां तिब्बती भाषा और संस्कृति के प्रसार पर रोक लगाई जा रही है. साथ ही बच्चों को कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के तहत राजनीतिक प्रचार के अधीन किया जा रहा है.

पेमा नामग्याल ने कहा कि चीन सरकार तिब्बती किसानों के बड़े पैमाने पर पुनर्वास और श्रम हस्तांतरण की नीतियां लागू कर रही है. संयुक्त राष्ट्र के विशेष विशेषज्ञों के एक समूह ने भी 22 जनवरी 2026 को बयान जारी कर बताया था कि वर्ष 2000 से 2025 के बीच करीब 40 लाख तिब्बती लोग इन नीतियों से प्रभावित हुए हैं.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने भी माना है कि तिब्बत में लागू की जा रही नीतियां स्थानीय समुदाय के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं. जो लोग इन नीतियों का विरोध करते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाना आम बात बन गई है.

वहीं तिब्बत सेटलमेंट ऑफिसर तेंजिन ने कहा कि तिब्बती समुदाय चीन सरकार के इस एजेंडे को कभी स्वीकार नहीं करेगा. उन्होंने कहा कि तिब्बत की पहचान और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.

रैली के दौरान तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बत की आजादी की मांग दोहराते हुए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया.

