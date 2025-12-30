Advertisement
हिमाचल में सैलानियों का हुड़दंग; पुलिस ने काटा 25 हजार का चालान, 20 हजार बेल बांड पर किया रिहा

Drunk Driving: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पर्यटकों द्वारा सड़क पर हुड़दंग मचाने का वीडियो वायरल हुआ है. पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के मामले में 25 हजार का चालान काटते हुए 20 हजार के बेल बॉन्ड पर छोड़ा.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Dec 30, 2025, 11:08 AM IST

Mandi News: नए साल के जश्न के बीच हिमाचल प्रदेश में कुछ पर्यटकों की लापरवाही और अशोभनीय व्यवहार सामने आया है. मंडी जिले के थलौट क्षेत्र में सड़कों पर हुड़दंग मचाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बाहरी राज्यों से आए पर्यटक यातायात नियमों की खुलेआम अनदेखी करते दिखाई दे रहे हैं.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो रविवार दोपहर बाद का है. वायरल क्लिप में कुछ युवक चंडीगढ़–मनाली नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे खड़े होकर अनुशासनहीन हरकतें करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में युवक बिना शर्ट के अश्लील इशारे करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उनके आगे-पीछे दो कारें खड़ी हैं. एक युवक शराब की बोतलों के साथ कार के बोनट पर बैठा दिख रहा है, जिससे सड़क पर आवागमन भी प्रभावित हुआ.

मामले की जानकारी मिलते ही औट थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन चालक की पहचान मोहित कुमार, निवासी बहादुरगढ़ (हरियाणा) के रूप में की. पुलिस ने चालक के खिलाफ ड्रंक एंड ड्राइव और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 25 हजार रुपये का चालान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि चालान के साथ-साथ आरोपी को 20 हजार रुपये के बेल बॉन्ड पर रिहा किया गया है. इसके अलावा पुलिस ने संबंधित आरटीओ को चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने के लिए भी पत्र लिखा है.

एसपी मंडी ने हिमाचल घूमने आने वाले सभी पर्यटकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और सार्वजनिक स्थलों पर मर्यादित व्यवहार रखें. उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी.

