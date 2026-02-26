तीन साल बाद पटरी पर लौटेगी टॉय ट्रेन: चक्की रेलवे पुल को मिली हरी झंडी

Nurpur News: कांगड़ा घाटी के लिए राहत भरी खबर है. वर्ष 2022 की भीषण बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ चक्की रेलवे पुल अब पूरी तरह तैयार हो चुका है. करीब तीन साल के इंतजार के बाद कमिश्नर रेलवे सेफ्टी (नॉर्दर्न सर्कल) ने विस्तृत निरीक्षण के बाद पुल को संचालन के लिए मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही पठानकोट-जोगिंदरनगर रेलवे लाइन पर टॉय ट्रेन फिर से दौड़ती नजर आएगी.

2022 की बारिश में टूटा था संपर्क

भारी वर्षा और चक्की खड्ड में तेज बहाव के कारण 2022 में पुराना पुल बह गया था, जिससे पठानकोट से कांगड़ा घाटी का रेल संपर्क पूरी तरह बाधित हो गया था. करीब तीन वर्षों तक सेवा ठप रहने से यात्रियों, व्यापारियों और पर्यटन क्षेत्र को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा.

70 करोड़ से बना नया पुल

लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से नए पुल का निर्माण आधुनिक तकनीक के साथ किया गया है. Commissioner of Railway Safety (नॉर्दर्न सर्कल) के अधिकारियों ने तकनीकी टीम के साथ संरचनात्मक मजबूती, ट्रैक अलाइनमेंट, लोड क्षमता और सुरक्षा मानकों की गहन जांच की. सभी मानक संतोषजनक पाए जाने पर संचालन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतिम तैयारियां जारी

मंजूरी के बाद अब रेल संचालन की औपचारिकताएं अंतिम चरण में हैं. जैसे ही प्रक्रियाएं पूरी होंगी, Indian Railways इस मार्ग पर सेवा बहाल करेगा.

टॉय ट्रेन की वापसी को कांगड़ा घाटी के पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नई शुरुआत माना जा रहा है. लंबे इंतजार के बाद क्षेत्र में फिर से ट्रेन की सीटी गूंजने की उम्मीद जगी है.