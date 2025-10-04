Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2947685
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

चमत्कार से जुड़ी परंपरा आज भी जीवित, दशहरा उत्सव में थाना आते हैं देवता अजयपाल

अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में जहां सैकड़ों देवी देवता ढालपुर मैदान में पधारे हुए हैं.।तो वही यहां पर देवी देवताओं के द्वारा प्राचीन परंपराओं का भी पालन किया जा रहा है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Oct 04, 2025, 03:37 PM IST

Trending Photos

चमत्कार से जुड़ी परंपरा आज भी जीवित, दशहरा उत्सव में थाना आते हैं देवता अजयपाल

Kullu News: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में जहां सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान में पधारे हुए हैं, वहीं प्राचीन परंपराओं का निर्वाह भी जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को देवता अजयपाल अपने देवलुओं के साथ कुल्लू थाना परिसर पहुंचे और परंपरा निभाते हुए वहां थोड़ी देर विराजमान हुए. इसके बाद देवता अपने रथ के साथ भगवान रघुनाथ से मिलन करने रवाना हो गए.

परंपरा की अनोखी कथा
कहा जाता है कि दशकों पहले देवता अजयपाल ने अपने भक्त खांपू नामक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्त से मुक्त कराया था. मान्यता है कि जब पुलिस खांपू को हथकड़ी लगाकर कुल्लू थाना ले जा रही थी, तो उसके हाथ की बेड़ियां अपने आप टूट गईं. पुलिस को खांपू के पीछे चलते एक दिव्य स्वरूप दिखाई दिया, जिसे बाद में देवता अजयपाल का रूप माना गया. इस चमत्कार के बाद पुलिस ने खांपू को रिहा कर दिया. तभी से देवता अजयपाल हर साल दशहरा के दौरान थाना परिसर में आकर थोड़ी देर विश्राम करते हैं.

देवता के आगमन पर कौतूहल
शनिवार को जब देवता अजयपाल का रथ थाना परिसर पहुंचा, तो स्थानीय लोगों में कौतूहल का माहौल बन गया. हालांकि देव समाज से जुड़े लोगों ने इसे परंपरा का हिस्सा बताया और सभी का संशय दूर हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

इतिहास से जुड़ा देवता का आगमन
पुजारी नूप राम के अनुसार, देवता अजयपाल मूल रूप से कांगड़ा के बीड़-भंगाल क्षेत्र से अपनी पत्नी के साथ कुल्लू आए थे. प्रारंभिक समय में जब वे बागन गांव में विराजमान हुए, तो क्षेत्र में सूखे की स्थिति थी. देवता के वहां ठहरने के बाद अच्छी बारिश हुई और फसलें भी लहलहाईं. इसके बाद ग्रामीणों ने वहां मंदिर का निर्माण किया.

हर साल निभाई जाती है परंपरा
इसी ऐतिहासिक घटना की याद में देवता अजयपाल आज भी दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू थाना परिसर में थोड़ी देर के लिए विराजते हैं. कुल्लू पुलिस भी देवता के स्वागत के लिए परिसर की विशेष सफाई करवाती है और परंपरा का आदर करती है.

TAGS

DussehraKullu NewsHimachal Pradesh

Trending news

Dussehra
चमत्कार से जुड़ी परंपरा आज भी जीवित, दशहरा उत्सव में थाना आते हैं देवता अजयपाल
Ludhiana Encounter news
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁਠਭੇੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਡੌਨੀ ਬਾਲ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵਿੱਕੀ ਨਿਹੰਗ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
amritsar firing news
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ; ਨੌਜਵਾਨ ਉਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ
Shubman Gill
ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਵਨਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ, ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
Paonta Sahib news
कफोटा में एक सप्ताह से पानी की सप्लाई बंद, ग्रामीण व स्कूली बच्चे बेहाल
Chandigarh News
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ
India vs West Indies
ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈਸਟਇੰਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰੀ ਤੇ 140 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਟੈਸਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਮਾਤ
Kullu News
कुल्लू दशहरा में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, तहसीलदार पर हमला
Ajnala news
ਅਜਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ
Pong Dam News
ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਮੁੜ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ; ਮੀਂਹ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ
;