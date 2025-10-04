चमत्कार से जुड़ी परंपरा आज भी जीवित, दशहरा उत्सव में थाना आते हैं देवता अजयपाल

Kullu News: अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में जहां सैकड़ों देवी-देवता ढालपुर मैदान में पधारे हुए हैं, वहीं प्राचीन परंपराओं का निर्वाह भी जारी है. इसी कड़ी में शनिवार को देवता अजयपाल अपने देवलुओं के साथ कुल्लू थाना परिसर पहुंचे और परंपरा निभाते हुए वहां थोड़ी देर विराजमान हुए. इसके बाद देवता अपने रथ के साथ भगवान रघुनाथ से मिलन करने रवाना हो गए.

परंपरा की अनोखी कथा

कहा जाता है कि दशकों पहले देवता अजयपाल ने अपने भक्त खांपू नामक व्यक्ति को पुलिस गिरफ्त से मुक्त कराया था. मान्यता है कि जब पुलिस खांपू को हथकड़ी लगाकर कुल्लू थाना ले जा रही थी, तो उसके हाथ की बेड़ियां अपने आप टूट गईं. पुलिस को खांपू के पीछे चलते एक दिव्य स्वरूप दिखाई दिया, जिसे बाद में देवता अजयपाल का रूप माना गया. इस चमत्कार के बाद पुलिस ने खांपू को रिहा कर दिया. तभी से देवता अजयपाल हर साल दशहरा के दौरान थाना परिसर में आकर थोड़ी देर विश्राम करते हैं.

देवता के आगमन पर कौतूहल

शनिवार को जब देवता अजयपाल का रथ थाना परिसर पहुंचा, तो स्थानीय लोगों में कौतूहल का माहौल बन गया. हालांकि देव समाज से जुड़े लोगों ने इसे परंपरा का हिस्सा बताया और सभी का संशय दूर हुआ.

इतिहास से जुड़ा देवता का आगमन

पुजारी नूप राम के अनुसार, देवता अजयपाल मूल रूप से कांगड़ा के बीड़-भंगाल क्षेत्र से अपनी पत्नी के साथ कुल्लू आए थे. प्रारंभिक समय में जब वे बागन गांव में विराजमान हुए, तो क्षेत्र में सूखे की स्थिति थी. देवता के वहां ठहरने के बाद अच्छी बारिश हुई और फसलें भी लहलहाईं. इसके बाद ग्रामीणों ने वहां मंदिर का निर्माण किया.

हर साल निभाई जाती है परंपरा

इसी ऐतिहासिक घटना की याद में देवता अजयपाल आज भी दशहरा उत्सव के दौरान कुल्लू थाना परिसर में थोड़ी देर के लिए विराजते हैं. कुल्लू पुलिस भी देवता के स्वागत के लिए परिसर की विशेष सफाई करवाती है और परंपरा का आदर करती है.