सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में दीवाली की पारंपरिक धूम, मशाल यात्रा और सिया गायन ने बढ़ाया उत्साह

सिरमौर जिला के दुर्गम गिरिपार क्षेत्र में दीपावली का पर्व हर्षोलास और पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है आज सुबह करीब 4:00 बजे क्षेत्र में परंपरा अनुसार मशाल यात्राएं निकाली गई जिसमें सैकड़ो की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया.

Oct 22, 2025, 01:00 PM IST

Nahan News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के दुर्गम गिरिपार क्षेत्र में दीवाली पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. क्षेत्र में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार, आज सुबह करीब 4 बजे विभिन्न गांवों में मशाल यात्राएं निकाली गईं, जिसमें सैकड़ों पुरुषों ने भाग लिया.

गौरतलब है कि गिरिपार क्षेत्र में मुख्य रूप से "बड़ी दीवाली" के अगले दिन सुबह यह मशाल यात्राएं आयोजित की जाती हैं. गांवों के मंदिर परिसरों से शुरू होकर ये यात्राएं पूरे गांव की परिक्रमा करती हैं. परंपरा के अनुसार, केवल पुरुष वर्ग ही इस धार्मिक यात्रा में भाग लेता है.

स्थानीय लोगों के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य देवी-देवताओं से क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करना होता है. मशाल यात्रा के समापन के बाद मंदिर परिसर में सिया गायन होता है, जो इस पर्व की एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है.

दीवाली का उत्सव यहाँ सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अगले दो से तीन दिनों तक यह पर्व पूरे उत्साह और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ मनाया जाता है. इस दौरान विशेष पारंपरिक व्यंजन भी तैयार किए जाते हैं.

गिरिपार के निवासी बताते हैं कि पर्व के मौके पर यहां से बाहर नौकरी या व्यवसाय कर रहे लोग भी अपने घर लौटते हैं, जिससे क्षेत्र में पारिवारिक और सामाजिक मिलन का माहौल बनता है.

यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह गिरिपार की सांस्कृतिक विरासत और समुदायिक एकता का प्रतीक भी है.

सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में दीवाली की पारंपरिक धूम, मशाल यात्रा ने बढ़ाया उत्साह
