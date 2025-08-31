नालागढ़-कुम्हारहट्टी मार्ग पर भूस्खलन से यातायात ठप, PWD टीमें राहत कार्य में जुटीं

Landslide on Nalagarh-Kumharhatti Road: हिमाचल प्रदेश के नालागढ़-कुम्हारहट्टी-रामशहर-शिमला मार्ग पर भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन ने आम जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. कुम्हारहट्टी और आमपानी में पहाड़ दरकने से सड़क पर भारी मलबा और चट्टानें जमा हो गईं, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया.

लोक निर्माण विभाग (PWD) की टीमें देर रात तक जेसीबी और पोकलेन मशीनों की मदद से सड़क बहाली में जुटी रहीं, लेकिन लगातार हो रही बारिश और गिरते पत्थरों के कारण राहत कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है. विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मार्ग छोटे वाहनों के लिए खोला जाएगा.

स्थानीय निवासी रविंद्र शर्मा ने बताया कि यह सड़क क्षेत्र की जीवनरेखा है, लेकिन हर बार बारिश के मौसम में बंद हो जाती है. उन्होंने प्रशासन से रिटेनिंग वॉल और जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की मांग की.

PWD कर्मचारियों ने कहा कि बारिश के चलते स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, लेकिन टीम लगातार मलबा हटाने में लगी हुई है. उधर, ग्रामीणों ने बताया कि सड़क बंद होने से स्कूली बच्चों, मरीजों और दैनिक जरूरतों के लिए लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कुछ लोग मजबूरी में लंबे वैकल्पिक रास्तों का सहारा ले रहे हैं, जो समय और लागत दोनों में भारी पड़ रहे हैं.

नालागढ़ पुलिस ने यातायात को डायवर्ट कर दिया है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है. वहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे सड़क बहाली में और देरी की आशंका जताई जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश में बारिश के मौसम में बुनियादी ढांचे की कमजोरियों को उजागर किया है.