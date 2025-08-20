Mandi News: मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर यातायात ठप, पर्यटकों के पास खाना और पानी हुआ खत्म
Mandi News: मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर यातायात ठप, पर्यटकों के पास खाना और पानी हुआ खत्म

Mandi News: लगातार हो रही भारी बारिश और जगह-जगह से पत्थर गिरने के कारण औट-पंडोह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है.

Aug 20, 2025, 11:06 AM IST

Mandi News: लगातार हो रही भारी बारिश और जगह-जगह से पत्थर गिरने के कारण औट-पंडोह मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से रोक दिया गया है. पुलिस प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम उठाया है. प्रशासन ने बताया कि यातायात तभी शुरू किया जाएगा जब स्थिति सामान्य होगी. वही, हाईवे के दोनों ओर जाम ही जाम लगा है जिस कारण लोग परेशान हैं. जाम से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें पर्यटक आपबीती सुना रहे हैं. लोंगो का कहना है कि खाने के लिए कुछ नहीं है और पीने के लिए पानी तक नहीं बचा है और बच्चे गाड़ियों में भूख से तड़प रहे हैं.

वैकल्पिक मार्ग भी बंद
कटौला-कमांद मार्ग को वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन खराब सड़क की स्थिति के चलते यह मार्ग भी बंद हो गया है. मंडी पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, अनुशासन का पालन करें और मौके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करें.

भारी बारिश से कुल्लू में आया फ्लैश फ्लड; रात 3 बजे घर से निकले लोग
कुल्लू जिला में बारिश का दौर लगातार जारी है. बारिश होने से बीती रात के समय शास्त्री नगर नाले के पास पानी उफान पर आ गया. देर रात 3:00 बजे फ्लैश फ्लड आने से लोग घरों से बाहर निकले और सुरक्षित स्थान पर चले गए.

मिली जानकारी के अनुसार देर रात पीज की पहाड़ी पर बादल फटने से बड़े-बड़े पत्थर और पेड़ सड़क पर आ गए. जिससे यहां पर खड़ी हुई लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है. वहीं जिला प्रशासन ने भी लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है. कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर है. मौसम विभाग ने भी आगामी कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है.

