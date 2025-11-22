दुबई एयर शो में दर्दनाक हादसा: कांगड़ा के पायलट नमन सियाल की मौत, क्षेत्र में छाया मातम

Kangra News: दुबई में आयोजित इंटरनेशनल एयर शो के दौरान एक भीषण विमान दुर्घटना में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के युवा पायलट नमन सियाल (37) का निधन हो गया. अचानक हुए इस हादसे ने उनके परिवार सहित पूरे नगरोटा बगवां क्षेत्र को गहरे शोक में डुबो दिया है.

एयर शो के दौरान विमान हुआ क्रैश

प्रतिष्ठित दुबई इंटरनेशनल एयर शो में नमन सियाल द्वारा उड़ाया जा रहा विमान अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई. अंतरराष्ट्रीय महत्व का यह एयर शो अब इस दर्दनाक दुर्घटना के कारण चर्चा में है.

पड़यालकड़ गांव का होनहार बेटा

नमन सियाल कांगड़ा उपमंडल नगरोटा बगवां के पड़यालकड़ गांव (शेरा थाना के पास) के निवासी थे. उनके पिता जगन नाथ सियाल हैं. जैसे ही हादसे की सूचना गांव तक पहुंची, पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया। ग्रामीणों के अनुसार नमन बचपन से ही प्रतिभाशाली, शांत स्वभाव और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित थे.

SDM ने की पुष्टि

नगरोटा बगवां के SDM मुनीष शर्मा ने नमन सियाल की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है. प्रशासन के अनुसार, आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होते ही उनकी पार्थिव देह रविवार तक भारत पहुंचने की संभावना है.

मुख्यमंत्री ने जताया गहरा दुख

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने X पर शोक संदेश जारी करते हुए कहा कि नमन सियाल की दुबई एयर शो हादसे में मौत अत्यंत पीड़ादायक है. उन्होंने लिखा—“राष्ट्र ने एक बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ पायलट को खो दिया है. मैं शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं. वीर सपूत नमन सियाल की राष्ट्र सेवा को शत-शत नमन.”

मुख्यमंत्री के संदेश ने पूरे प्रदेश में शोक और सम्मान की भावना को और गहरा कर दिया है.

गांव में शोक की लहर

पड़यालकड़ गांव में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ रही है. हर कोई नमन की प्रतिभा और स्वभाव को याद करते हुए दुख व्यक्त कर रहा है. परिवार गम में डूबा हुआ है और पूरा क्षेत्र मातम में है.

रविवार को हो सकता है अंतिम संस्कार

अधिकारियों के अनुसार, पार्थिव देह के भारत पहुंचने के बाद पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.

युवा पायलट नमन सियाल की असमय मृत्यु ने देश और प्रदेश को गहरा आघात पहुंचाया है. उनकी बहादुरी और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा.