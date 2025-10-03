ऊना के बंगाणा में दर्दनाक हादसा: खड्ड में डूबने से तीन स्कूली छात्राओं की मौत, गांव में मातम

Una News: ऊना जिला के विकास खंड बंगाणा की पंचायत वल्ह में वीरवार को एक बड़ा हादसा हो गया. खड्ड में डूबने से सातवीं और आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली तीन छात्राओं की मौत हो गई. मृतक छात्राओं की पहचान खुशी (पुत्री मनजीत), कोमल और सोनाक्षी (पुत्री अजय कुमार) के रूप में हुई है, जो राजकीय स्कूल सनहाल की छात्राएं थीं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चियां शाम तक घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की. खड्ड के किनारे एक चप्पल मिलने के बाद ग्रामीणों ने तलाश तेज की. कुछ ही दूरी पर पानी की सतह पर दो बच्चियों के शव दिखाई दिए. ग्रामीणों ने तीनों को बाहर निकाला और तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थाना कलां पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक बच्ची का पैर फिसला और वह गहरे पानी में जा गिरी. उसे बचाने के प्रयास में बाकी दो बच्चियां भी पानी में उतर गईं और हादसे की शिकार हो गईं. घटना के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया.

इस दर्दनाक हादसे ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया है। गांव में मातम पसरा है और परिवारजन शोक में बेहाल हैं. मौके पर पूर्व विधायक वरिंदर कंवर भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ित परिवारों से संवेदना जताई. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि खड्ड के खतरनाक स्थलों पर सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.