हिमाचल में आईपीएस अधिकारियों के तबादले, सरकार ने जारी की अधिसूचना
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2899152
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

हिमाचल में आईपीएस अधिकारियों के तबादले, सरकार ने जारी की अधिसूचना

IPS officers Transfer News: अधिसूचना के अनुसार, 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी रानी बिंदु को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पुलिस महानिरीक्षक (क्राइम) के पद पर तैनात किया गया है. 

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Aug 27, 2025, 09:21 PM IST

Trending Photos

हिमाचल में आईपीएस अधिकारियों के तबादले, सरकार ने जारी की अधिसूचना

IPS officers Transfer News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कर दी हैं. गृह विभाग द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत पांच अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

अधिसूचना के अनुसार, 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी रानी बिंदु को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पुलिस महानिरीक्षक (क्राइम) के पद पर तैनात किया गया है. वहीं, 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. डी.के. चौधरी को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है.

इसके अलावा, 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी सौम्या संबशिवन को डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी से स्थानांतरित कर डीआईजी नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला बनाया गया है. जबकि 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल नाथ को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला से स्थानांतरित कर डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी की जिम्मेदारी दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Himachal governmentIPS officers transferpunjabi news

Trending news

Assistant jail superintendent
10,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸਹਾਇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
SGPC
ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਸੰਪਰਕ- SGPC
Punjab government
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤਾਇਨਾਤ
LoP Partap Singh Bajwa
MLA ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਖਹਿ ਗਿਆ LOP ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬੰਬੂਘਾਟ, ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਪਾਰਾ
patiala news
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਪਸਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
Madhopur Headworks
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਖਤਰਾ! ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਟੁੱਟਿਆ
Trains cancelled
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ
Tarunpreet Singh Sond
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੇਬਰ ਸੈੱਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਰਿਕਾਰਡ, 310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੇ ਇਕੱਠੇ
Barinder Kumar Goyal
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 24x7 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ, ਲੋਕ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ
Minister Harpal Singh Cheema
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
;