हिमाचल में आईपीएस अधिकारियों के तबादले, सरकार ने जारी की अधिसूचना

IPS officers Transfer News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां कर दी हैं. गृह विभाग द्वारा बुधवार को अधिसूचना जारी की गई, जिसके तहत पांच अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.
अधिसूचना के अनुसार, 2006 बैच की आईपीएस अधिकारी रानी बिंदु को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद पुलिस महानिरीक्षक (क्राइम) के पद पर तैनात किया गया है. वहीं, 2008 बैच के आईपीएस अधिकारी डॉ. डी.के. चौधरी को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह का प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है.
इसके अलावा, 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी सौम्या संबशिवन को डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी से स्थानांतरित कर डीआईजी नॉर्दर्न रेंज धर्मशाला बनाया गया है. जबकि 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी राहुल नाथ को स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो शिमला से स्थानांतरित कर डीआईजी सेंट्रल रेंज मंडी की जिम्मेदारी दी गई है.