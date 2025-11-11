15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस

भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को लेकर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है. 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है.
Trending Photos
Shimla News: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा बड़े पैमाने पर कार्यक्रम आयोजित करेगा. 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेशभर के सभी जिलों में भव्य जिला स्तरीय सम्मेलन होंगे. यह जानकारी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील नेगी ने शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में दी.
नेगी ने बताया कि इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पूर्व प्रदेश महामंत्री और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता त्रिलोक कपूर संभाल रहे हैं. सभी जिलों में तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं. प्रत्येक जिला सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के रूप में प्रदेश स्तरीय नेता मौजूद रहेंगे, जो भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और आदिवासी समाज के लिए उनके योगदान पर अपने विचार रखेंगे.
शिमला में भाजपा मुख्यालय ‘दीप कमल’ में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. नेगी ने कहा कि बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज को संगठित कर अंग्रेजों के विरुद्ध “उलगुलान” आंदोलन का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई. उनका जीवन संघर्ष, स्वाभिमान और देशभक्ति की अद्वितीय मिसाल है.
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इसी कड़ी में 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है. इस दिन पूरे प्रदेश में माल्यार्पण, परिचर्चा और जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.