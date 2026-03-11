Advertisement
त्रियूंड ट्रैक के चार एंट्री प्वाइंट होंगे आउटसोर्स, वन विभाग ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया

धर्मशाला के प्रसिद्ध त्रियूंड ट्रैक को रेगुलेट करने के लिए वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. गलू, भागसूनाग, हिना कैफे और बनगोटू सहित चार एंट्री प्वाइंट को आउटसोर्स करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:38 PM IST

त्रियूंड ट्रैक के चार एंट्री प्वाइंट होंगे आउटसोर्स, वन विभाग ने शुरू की टेंडर प्रक्रिया

Dharamshala News: धर्मशाला के पास स्थित प्रसिद्ध पर्यटन और ट्रैकिंग स्थल त्रियूंड को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने के लिए वन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने त्रियूंड ट्रैक की ओर जाने वाले चार प्रमुख एंट्री प्वाइंट को आउटसोर्स करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिए गए हैं.

स्टाफ की कमी के कारण लिया गया फैसला
वन विभाग के अनुसार स्टाफ की कमी के चलते यह निर्णय लिया गया है. विभाग लंबे समय से त्रियूंड ट्रैकिंग साइट को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के प्रयास कर रहा है. इसी के तहत अब ट्रैकिंग शुरू होने वाले प्रमुख मार्गों को आउटसोर्स किया जा रहा है ताकि आने-जाने वाले पर्यटकों और ट्रैकर्स का सही रिकॉर्ड रखा जा सके.

ये चार प्वाइंट किए जाएंगे आउटसोर्स
वन विभाग की ओर से गलू, हिना कैफे, भागसूनाग और बनगोटू प्वाइंट को आउटसोर्स किया जा रहा है. ये सभी स्थान ऐसे प्रमुख प्वाइंट हैं, जहां से ट्रैकर्स त्रियूंड की ओर ट्रैकिंग शुरू करते हैं.

विभाग का मानना है कि इन प्वाइंट्स को आउटसोर्स करने से ट्रैकिंग गतिविधियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकेगा और आने वाले पर्यटकों का सटीक आंकड़ा भी उपलब्ध होगा.

देश-विदेश के ट्रैकर्स का पसंदीदा स्थल
मैक्लोडगंज के पास स्थित त्रियूंड ट्रैकिंग साइट अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आसान ट्रैकिंग रूट के कारण काफी लोकप्रिय है. हर साल देश के विभिन्न राज्यों के युवा ट्रैकर्स के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहां ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं.

इसी वजह से हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग त्रियूंड ट्रैक का रुख करते हैं. साइट पर लगाए गए शुल्क के जरिए विभाग को हर साल लाखों रुपये का राजस्व भी प्राप्त होता है.

16 मार्च को खुलेगा टेंडर
वन विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार इन चार प्वाइंट्स को आउटसोर्स करने के लिए ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इच्छुक लोग ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं. इसके लिए 5 लाख रुपये की ईएमडी निर्धारित की गई है और टेंडर 16 मार्च को खोला जाएगा.

वन विभाग को उम्मीद है कि इस व्यवस्था से त्रियूंड ट्रैकिंग साइट पर बेहतर प्रबंधन और निगरानी सुनिश्चित की जा सकेगी.

