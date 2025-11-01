Advertisement
Tulsi Vivah 2025: 2 नवंबर को मनाया जाएगा पवित्र उत्सव; जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और क्षेत्रीय परंपराएं

तुलसी विवाह 2025, देवी तुलसी और भगवान विष्णु के दिव्य विवाह के उपलक्ष्य में, 2 नवंबर को मनाया जाएगा। भारत भर में मनाए जाने वाले इस पवित्र हिंदू त्योहार की तिथि, समय, तिथि, पूजा विधि और क्षेत्रीय परंपराओं की जानकारी प्राप्त करें.

 

Written By  Raj Rani|Last Updated: Nov 01, 2025, 04:49 PM IST

Tulsi Vivah 2025: हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक उत्सवों में शामिल तुलसी विवाह 2025 इस वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाएगा. देवी तुलसी और भगवान विष्णु (शालिग्राम) के दिव्य विवाह का यह पर्व शुभ विवाह ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है और इसे देशभर में आस्था, भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है.

तिथि और मुहूर्त
द्रिक पंचांग के अनुसार:
तुलसी विवाह: 2 नवंबर 2025 (रविवार)
द्वादशी तिथि आरंभ: 2 नवंबर सुबह 07:31 बजे
द्वादशी तिथि समाप्त: 3 नवंबर सुबह 05:07 बजे

कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को ही सबसे शुभ माना जाता है, हालांकि कई भक्त देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच किसी भी दिन यह अनुष्ठान करते हैं.

तुलसी विवाह का धार्मिक महत्व
तुलसी विवाह को देवी वृंदा और भगवान विष्णु के पवित्र मिलन के रूप में मनाया जाता है. पद्म पुराण के अनुसार तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है और इससे घर में शांति, समृद्धि और वैवाहिक सुख बढ़ता है. जिन परिवारों में पुत्री नहीं होती, वे भी इस अनुष्ठान को विशेष महत्व देते हैं.

2025 के लिए महत्वपूर्ण तिथियां 
कार्तिक शुक्ल एकादशी: 1 नवंबर
कार्तिक शुक्ल द्वादशी (तुलसी विवाह): 2 नवंबर
त्रयोदशी: 3 नवंबर
चतुर्दशी: 4 नवंबर
कार्तिक पूर्णिमा: 5 नवंबर

तुलसी विवाह पूजा विधि
तुलसी विवाह के दिन भक्त तुलसी माता को दुल्हन और शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में सजाकर प्रतीकात्मक विवाह संपन्न करते हैं. प्रमुख चरण इस प्रकार हैं:
-प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें
-तुलसी माता के लिए मंडप और सजावट तैयार करें
-शालिग्राम जी की स्थापना करें
-दोनों को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराएं
-तुलसी को चुनरी, शालिग्राम जी को वस्त्र पहनाएं
-फूल, फल, मिठाई और धूप अर्पित करें
-विवाह मंत्रों का पाठ कर फेरे कराएँ
-आरती कर प्रसाद वितरित करें

मान्यता है कि इस अनुष्ठान से घर में सुख-शांति आती है और नकारात्मकता दूर होती है.

भारत में क्षेत्रीय उत्सव
वृंदावन–मथुरा: पारंपरिक हिंदू विवाह रस्मों के साथ भव्य आयोजन
बिहार (सौंजा गांव): तीन दिन तक वैदिक पाठ और सामूहिक समारोह
महाराष्ट्र: तुलसी–विष्णु की प्रतिमाओं के बीच अंतरपट रखकर मंगलाष्टक के साथ अनुष्ठान
सौराष्ट्र: मंदिरों में प्रतीकात्मक बारात और भजन-कीर्तन
आंध्र प्रदेश–तेलंगाना: ‘तुलसी कल्याणम’ उत्सव, आंवले की शाखा विष्णु स्वरूप

2 नवंबर 2025 को पड़ने वाला तुलसी विवाह न केवल देवी तुलसी और भगवान विष्णु के आध्यात्मिक मिलन का प्रतीक है, बल्कि यह भारत में शुभ विवाह सीजन की शुरुआत भी दर्शाता है. मान्यता है कि पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ यह अनुष्ठान करने से परिवार में समृद्धि, सौभाग्य और दिव्य आशीर्वाद की प्राप्ति होती है.

