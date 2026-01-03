आजादी के 78 साल बाद तुम्मन गांव पहुंची पहली बस, ग्रामीणों ने फूल-मालाओं से किया ऐतिहासिक स्वागत

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग उपमंडल में स्थित दुर्गम तुम्मन ग्राम पंचायत के लिए यह दिन ऐतिहासिक बन गया, जब आजादी के 78 वर्षों बाद पहली बार गांव तक बस सेवा पहुंची. वर्षों से सड़क और सार्वजनिक परिवहन से वंचित रहे इस क्षेत्र में बस पहुंचते ही ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई.

पहली बस के गांव पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस और परिवहन कर्मियों का फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया. इस मौके पर पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला.

ट्रायल के तौर पर पहुंची बस

जानकारी के अनुसार, 29 दिसंबर को आनी बस अड्डे से एचआरटीसी की बस नंबर HP-06A-3688 को ट्रायल के लिए तुम्मन गांव भेजा गया. बस का संचालन चालक हरि सिंह और परिचालक मीणा राम ने किया। बस जैसे ही गांव पहुंची, ग्रामीणों ने स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया.

कार्यक्रम में शामिल हुए प्रशासनिक अधिकारी

इस अवसर पर करसोग से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी महेश राज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. वहीं, एसडीएम करसोग गौरव महाजन, आनी बस अड्डा प्रभारी संदीप कुमार सहित परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.

ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

तुम्मन ग्राम पंचायत के प्रधान ख्याल चंद ने बताया कि गांव के लोग लंबे समय से बस सेवा की मांग कर रहे थे, जो अब जाकर पूरी हुई है. उन्होंने सफल ट्रायल के बाद नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग सरकार और विभाग से की.

रूट को लेकर शिमला से मिलेगी अंतिम मंजूरी

आनी बस अड्डा प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि तुम्मन गांव, आनी बस अड्डे से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. कुछ स्थानों पर सड़क कटिंग का कार्य जारी है. कार्य पूरा होने के बाद बस रूट का प्रस्ताव शिमला स्थित मंडलीय कार्यालय को भेजा जाएगा. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इस रूट पर नियमित बस सेवा का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा.