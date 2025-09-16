नाला पार करते समय तेज बहाव में बहे दो चचेरे भाई, एक की मौत – दूसरे की तलाश जारी
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2924280
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

नाला पार करते समय तेज बहाव में बहे दो चचेरे भाई, एक की मौत – दूसरे की तलाश जारी

पंडोह पुलिस चौकी के तहत आने वाले इलाका शिवाबदार के सुमानाले के तेज बहाव में दो चचेरे भाई बह गए. इसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:16 PM IST

Trending Photos

नाला पार करते समय तेज बहाव में बहे दो चचेरे भाई, एक की मौत – दूसरे की तलाश जारी

Mandi News: मंडी जिले के पंडोह क्षेत्र के तहत शिवाबदार के सुमानाला के पास आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया. सायर पर्व के अवसर पर देवता शुकदेव ऋषि थट्टा के मंदिर माथा टेकने गए सुमा गांव के लोग वापसी के दौरान नाले को पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज बहाव के कारण दो चचेरे भाई नाले में बह गए, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार सुमा गांव के लगभग 15–16 लोग सायर पर्व पर मंदिर गए थे. लौटते समय सुमानाले पर लकड़ियों से बनाए गए अस्थायी पुल के टूट जाने से यह हादसा हुआ. पुल टूटते ही नाले के तेज बहाव में प्रेम सिंह और मनोहर लाल बह गए. ग्रामीणों की मदद से तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इसमें प्रेम सिंह (सुमा गांव निवासी) का शव बरामद कर लिया गया, जबकि मनोहर लाल अब भी लापता हैं.

पंडोह पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि दूसरे युवक की तलाश जारी है. पूरे इलाके में इस घटना को लेकर शोक की लहर छाई हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

mandi newsHimachal newsHimachal Pradesh

Trending news

No Handshake Controversy
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ICC ਨੇ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ PCB ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ
mandi news
नाला पार करते समय तेज बहाव में बहे दो चचेरे भाई, एक की मौत – दूसरे की तलाश जारी
Yuvraj Singh Summoned
ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੂਦ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਬੈਟਿੰਗ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾਮ
Supreme Court
ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ SC ਨੇ ਯੂਪੀ-ਉਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ 4 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
Shimla landslide
शिमला को जाते-जाते तबाही के जख्म दे गई बारिश! बाल-बाल बचे घरों में सो रहे लोग
Robin Uthappa Summoned
ਰੋਬਿਨ ਓਥੱਪਾ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਲਬ; ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੈਟਿੰਗ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ
Sultanpur Lodhi
ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Nurpur news
नूरपुर पुलिस-वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया अवैध खैर लकड़ी का बड़ा जखीरा
zirakpur news
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਮਲੀਲ੍ਹਾ ਦਾ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
mandi landslide
मंडी के निहरी में भूस्खलन 5 लोग दबे, 2 सुरक्षित निकाले, 1 महिला का शव बरामद, 2 लापता
;