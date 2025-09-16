नाला पार करते समय तेज बहाव में बहे दो चचेरे भाई, एक की मौत – दूसरे की तलाश जारी

Mandi News: मंडी जिले के पंडोह क्षेत्र के तहत शिवाबदार के सुमानाला के पास आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया. सायर पर्व के अवसर पर देवता शुकदेव ऋषि थट्टा के मंदिर माथा टेकने गए सुमा गांव के लोग वापसी के दौरान नाले को पार कर रहे थे. इसी दौरान तेज बहाव के कारण दो चचेरे भाई नाले में बह गए, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है.

मिली जानकारी के अनुसार सुमा गांव के लगभग 15–16 लोग सायर पर्व पर मंदिर गए थे. लौटते समय सुमानाले पर लकड़ियों से बनाए गए अस्थायी पुल के टूट जाने से यह हादसा हुआ. पुल टूटते ही नाले के तेज बहाव में प्रेम सिंह और मनोहर लाल बह गए. ग्रामीणों की मदद से तुरंत सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. इसमें प्रेम सिंह (सुमा गांव निवासी) का शव बरामद कर लिया गया, जबकि मनोहर लाल अब भी लापता हैं.

पंडोह पुलिस चौकी की टीम मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने हादसे की पुष्टि करते हुए कहा कि दूसरे युवक की तलाश जारी है. पूरे इलाके में इस घटना को लेकर शोक की लहर छाई हुई है.