बिलासपुर में दो दिवसीय राज्यस्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ, 11 जिलों के 290 युवा दिखा रहे प्रतिभा

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय युवा उत्सव का तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधिवत शुभारंभ किया. इस अवसर पर हिमुडा बोर्ड के सदस्य जितेंद्र चंदेल भी विशेष रूप से मौजूद रहे.

अपने संबोधन में मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य युवा उत्सव केवल प्रतियोगिताओं का मंच नहीं, बल्कि युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी को सशक्त करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने, संचार कौशल विकसित करने और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने का अवसर मिलता है. मंत्री ने युवाओं से अपनी मौलिक पहचान को समझने और दूसरों की नकल से बचते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.

उन्होंने आपसी संवाद, नेटवर्किंग और आजीवन संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया तथा युवाओं को नशे, विशेषकर सिंथेटिक ड्रग्स, से दूर रहने की अपील की. साथ ही पर्यावरण संरक्षण को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताते हुए ‘ग्रीन हिमाचल’ जैसी पहलों को भविष्य के लिए आवश्यक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम के दौरान जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी उत्तम डोड और खेल अधिकारी मुख्यालय शिमला अनुराग वर्मा ने मंत्री को सम्मानित किया. उल्लेखनीय है कि इस राज्य युवा उत्सव में प्रदेश के 11 जिलों से आए करीब 290 प्रतिभागी लोकगीत, लोकनृत्य, कविता पाठन, भाषण और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं में अपनी सांस्कृतिक व रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.