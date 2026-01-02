Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3061579
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshHimachal Pradesh

बिलासपुर में दो दिवसीय राज्यस्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ, 11 जिलों के 290 युवा दिखा रहे प्रतिभा

बिलासपुर राज्य युवा महोत्सव की शुरुआत तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धरमानी ने शानदार उद्घाटन के साथ की. 11 जिलों के लगभग 290 युवाओं ने सांस्कृतिक और रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लिया.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Jan 02, 2026, 03:54 PM IST

Trending Photos

बिलासपुर में दो दिवसीय राज्यस्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ, 11 जिलों के 290 युवा दिखा रहे प्रतिभा

Bilaspur News: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर स्थित बहुउद्देशीय सांस्कृतिक परिसर में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्यस्तरीय युवा उत्सव का तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विधिवत शुभारंभ किया. इस अवसर पर हिमुडा बोर्ड के सदस्य जितेंद्र चंदेल भी विशेष रूप से मौजूद रहे.

अपने संबोधन में मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि राज्य युवा उत्सव केवल प्रतियोगिताओं का मंच नहीं, बल्कि युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास और सामाजिक जिम्मेदारी को सशक्त करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने, संचार कौशल विकसित करने और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने का अवसर मिलता है. मंत्री ने युवाओं से अपनी मौलिक पहचान को समझने और दूसरों की नकल से बचते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया.

उन्होंने आपसी संवाद, नेटवर्किंग और आजीवन संबंधों के महत्व पर भी जोर दिया तथा युवाओं को नशे, विशेषकर सिंथेटिक ड्रग्स, से दूर रहने की अपील की. साथ ही पर्यावरण संरक्षण को स्वस्थ और संतुलित जीवन का आधार बताते हुए ‘ग्रीन हिमाचल’ जैसी पहलों को भविष्य के लिए आवश्यक बताया.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम के दौरान जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी उत्तम डोड और खेल अधिकारी मुख्यालय शिमला अनुराग वर्मा ने मंत्री को सम्मानित किया. उल्लेखनीय है कि इस राज्य युवा उत्सव में प्रदेश के 11 जिलों से आए करीब 290 प्रतिभागी लोकगीत, लोकनृत्य, कविता पाठन, भाषण और चित्रकला जैसी प्रतियोगिताओं में अपनी सांस्कृतिक व रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.

TAGS

Bilaspur NewsYouth FestivalHimachal Pradesh

Trending news

Bilaspur News
बिलासपुर में दो दिवसीय राज्यस्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ, 290 युवा दिखा रहे प्रतिभा
jalandhar news
ਨਹਿਰ ਨੇੜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ! ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਮਗਰੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
Ludhiana News
ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਹਿੱਟ-ਐਂਡ-ਰਨ ਮਾਮਲਾ; ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਤ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ
Gold
ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ?
mandi news
पहली बर्फबारी से जमी पवित्र झील; मंडी में आस्था, पर्यटन और खेती—तीनों के लिए खुशखबरी
punjab free health scheme
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ
Giani Harpreet Singh
ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ- ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
DIG Harcharan Singh Bhullar
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ Update
Kullu News
कुल्लू में होमस्टे बना कमाई का बड़ा जरिया! 1390 परिवारों की बदली किस्मत
dharamshala news
धर्मशाला कॉलेज छात्रा की मौत मामला: 3 छात्राओं और प्रोफेसर पर गंभीर आरोप, FIR दर्ज